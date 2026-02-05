Второй день переговоров в Абу-Даби стартовал: в каком формате говорят США, Украина и РФ
В Абу-Даби сегодня, 5 февраля, начался второй день переговоров США, Украины и России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram секретаря СНБО и главы украинской делегации на переговорах Рустема Умерова.
Читайте также: "Решение за Киевом": у Путина выдвинули ультиматум для прекращения войны
"Начался второй день переговоров в Абу-Даби. Работаем в тех же форматах, что и вчера: трехсторонние консультации, работа в группах и дальнейшая синхронизация позиций", - сообщил Умеров.
По его словам, итоги переговоров будут объявлены позже.
Переговоры в Абу-Даби
Напомним, вчера, 4 февраля, в Абу-Даби начался очередной раунд трехсторонних переговоров с участием украинской, американской и российской сторон. Обсуждение длилось около пяти часов, а сегодня переговоры продолжаются.
Секретарь СНБО и глава украинской делегации Рустам Умеров сообщил, что после основной встречи работа была продолжена в формате отдельных групп.
В состав украинской делегации также вошли:
- руководитель Офиса президента Кирилл Буданов;
- лидер фракции СН в Раде Давид Арахамия;
- первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица;
- начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов;
- заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий;
- советник руководителя ОП Александр Бевз.
С американской стороны в консультациях принимали участие:
- спецпредставитель президента США Стив Уиткофф;
- зять американского лидера Джаред Кушнер;
- комиссар Федеральной службы закупок в Управлении общих служб США Джош Грюнбаум;
- министр армии США Дэн Дрисколл;
- командующий Европейским командованием вооруженных сил США Алексус Гринкевич.
Россия, по словам Умерова, была представлена на "высоком военном уровне".
Добавим, 3 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что удары РФ по энергетике свидетельствуют о нежелании Москвы вести переговоры, из-за чего работа украинской стороны будет скорректирована.
Также Зеленский заявил, что рассчитывает на достижение мира в войне с Россией менее чем за год.