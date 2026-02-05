Второй день переговоров в Абу-Даби стартовал: в каком формате говорят США, Украина и РФ

В Абу-Даби сегодня, 5 февраля, начался второй день переговоров США, Украины и России.

"Начался второй день переговоров в Абу-Даби. Работаем в тех же форматах, что и вчера: трехсторонние консультации, работа в группах и дальнейшая синхронизация позиций", - сообщил Умеров. По его словам, итоги переговоров будут объявлены позже.