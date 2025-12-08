ua en ru
Без пустых обещаний. Зеленский назвал ожидание по гарантиям безопасности от США

Великобритания, Понедельник 08 декабря 2025 20:24
Без пустых обещаний. Зеленский назвал ожидание по гарантиям безопасности от США Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Гарантии безопасности для Украины от США должны быть утверждены в Конгрессе, чтобы не повторился сценарий с Будапештским меморандумом.

Как передает РБК-Украина, об этом в ответ вопросы журналистов заявил президент Украины Владимир Зеленский.

У главы украинского государства спросили, верит ли он в гарантии безопасности, которые потенциально могут предоставить Украине партнеры.

В ответ Зеленский подчеркнул, что самые сильные гарантии безопасности, которые Украина может получить, могут быть от США.

"Безусловно, только если будет не Будапештский меморандум, не пустые обещания, а они будут проголосованы в Конгрессе США. Об этом мы говорим, они относятся пока что позитивно к такому движению", - сказал президент.

Он уточнил, что гарантии безопасности от европейских стран, "коалиции решительных", уже готовы.

"Главное - на что партнеры будут готовы в случае повторной агрессии России. Пока что на это ответ я не получил", - сказал он.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, еще 1 декабря The Wall Street Journal со ссылкой на источники писало о том, что вопрос гарантий безопасности для Украины от США пока что решен не был.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 декабря подчеркивал, что гарантии безопасности являются одним из трех самых чувствительных вопросов во время переговоров украинских чиновников с американскими.

Ожидалось, что самые чувствительные вопросы Зеленский должен будет обсудить с президентом США Дональдом Трампом, но по состоянию на сегодня их переговоры так и не состоялись.

Трамп заявлял, что может встретиться с Зеленским, только если мирная сделка будет заключена или она будет находится на финальном этапе.

