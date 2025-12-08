ua en ru
Без порожніх обіцянок. Зеленський назвав очікування щодо гарантій безпеки від США

Великобританія, Понеділок 08 грудня 2025 20:24
Без порожніх обіцянок. Зеленський назвав очікування щодо гарантій безпеки від США Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Гарантії безпеки для України від США мають бути затверджені в Конгресі, щоб не повторився сценарій з Будапештським меморандумом.

Як передає РБК-Україна, про це у відповідь питання журналістів заявив президент України Володимир Зеленський.

У голови української держави запитали, чи вірить він у гарантії безпеки, які потенційно можуть надати Україні партнери.

У відповідь Зеленський підкреслив, що найсильніші гарантії безпеки, які Україна може отримати, можуть бути від США.

"Безумовно, тільки якщо буде не Будапештський меморандум, не порожні обіцянки, а вони будуть проголосовані в Конгресі США. Про це ми говоримо, вони ставляться поки що позитивно до такого руху", - сказав президент.

Він уточнив, що гарантії безпеки від європейських країн, "коаліції рішучих", уже готові.

"Головне - на що партнери будуть готові в разі повторної агресії Росії. Поки що на це відповіді я не отримав", - сказав він.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, ще 1 грудня The Wall Street Journal із посиланням на джерела писало про те, що питання гарантій безпеки для України від США поки що вирішено не було.

Президент України Володимир Зеленський 2 грудня наголошував, що гарантії безпеки є одним із трьох найчутливіших питань під час переговорів українських посадовців з американськими.

Очікувалося, що найчутливіші питання Зеленський повинен буде обговорити з президентом США Дональдом Трампом, але станом на сьогодні їхні переговори так і не відбулися.

Трамп заявляв, що може зустрітися із Зеленським, тільки якщо мирну угоду буде укладено або вона перебуватиме на фінальному етапі.

