ua en ru
Пн, 01 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Переговоры в Майями: вопрос гарантий безопасности для Украины остался нерешенным, – WSJ

Понедельник 01 декабря 2025 03:37
UA EN RU
Переговоры в Майями: вопрос гарантий безопасности для Украины остался нерешенным, – WSJ Фото: госсекретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье, 30 ноября, во Флориде состоялась очередная встреча делегаций Украины и США, чтобы доработать мирный план Трампа. Однако ряд вопросов остались так и нерешенными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам американского чиновника, переговоры касались возможных новых выборов в Украине, а также перспектив "обмена" территориями между РФ и Украиной. При этом как минимум один вопрос остался так и нерешенным.

"Другие важные вопросы остаются нерешенными, включая характер гарантий безопасности Украины со стороны США и Запада, а также вопрос о том, продолжит ли Кремль требовать международного признания "оккупированных территорий", - пишет издание.

Как отмечает WSJ, переговоры делегаций США и Украины длились более 4 часов. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что им удалось достичь прогресса, добавив, что переговоры носят сложный характер.

Источник WSJ рассказал, что после воскресных переговоров, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер полетят в понедельник в Россию для продолжения переговоров.

Сам лидер США в воскресенье заявил, что Уиткофф, вероятно, встретится с главой Кремля Владимиром Путиным на следующей неделе (учитывая понедельник - уже на этой).

Мирный план США и требования для гарантий

Напомним, несколько недель назад США представили Украине новый мирный план по завершению войны. Он имел 28 пунктов, но их содержание явно было в России.

По этой причине 23 ноября делегации США, Украины и Европы встретились в Женеве, чтобы доработать документ и сделать его более выгодным для Киева.

По итогу, количество пунктов было сокращено и документ уже не выглядит таким, как в изначальном виде. Вчера, 30 ноября, прошла еще одна встреча между Киевом и Вашингтоном, где продолжилась доработка документа.

Как известно, по данным Axios, США во время первоначального представления мирного плана - дали Украине еще один документ. В нем содержались гарантии безопасности, которые были прописаны по аналогии статьи 5 устава НАТО.

Однако на днях Politico написало, что Рубио дал европейским союзникам понять, что США прежде чем давать какие-либо гарантии безопасности Украине - намерены заключить мирную сделку.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине мирный план США
Новости
"Для мира нужна еще одна сторона". Рубио и Умеров подвели итоги встречи в США
"Для мира нужна еще одна сторона". Рубио и Умеров подвели итоги встречи в США
Аналитика
Денег на войну - до двух лет? Что не так с экономикой России и кто ее держит на плаву
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Денег на войну - до двух лет? Что не так с экономикой России и кто ее держит на плаву