Переговоры в Майями: вопрос гарантий безопасности для Украины остался нерешенным, – WSJ

В воскресенье, 30 ноября, во Флориде состоялась очередная встреча делегаций Украины и США, чтобы доработать мирный план Трампа. Однако ряд вопросов остались так и нерешенными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

По словам американского чиновника, переговоры касались возможных новых выборов в Украине, а также перспектив "обмена" территориями между РФ и Украиной. При этом как минимум один вопрос остался так и нерешенным.

"Другие важные вопросы остаются нерешенными, включая характер гарантий безопасности Украины со стороны США и Запада, а также вопрос о том, продолжит ли Кремль требовать международного признания "оккупированных территорий", - пишет издание.

Как отмечает WSJ, переговоры делегаций США и Украины длились более 4 часов. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что им удалось достичь прогресса, добавив, что переговоры носят сложный характер.

Источник WSJ рассказал, что после воскресных переговоров, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер полетят в понедельник в Россию для продолжения переговоров.

Сам лидер США в воскресенье заявил, что Уиткофф, вероятно, встретится с главой Кремля Владимиром Путиным на следующей неделе (учитывая понедельник - уже на этой).