Зеленский назвал три самых чувствительных вопроса в мирном плане США
Для Украины самыми чувствительными пунктами американского мирного плана являются территории, замороженные активы РФ, а также гарантии безопасности.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Микхолом Мартином.
Глава государства отметил, что он пока не может раскрыть все пункты мирного плана США, который был доработан в результате контактов американских и украинских чиновников.
"То, что я могу сказать, это то, что наиболее чувствительные вещи, самые сложные вопросы, вызовы, это территории, это о территории, это о замороженных активах", - добавил Зеленский.
Он уточнил, что большинство российских активов заморожены в европейских странах, и он не может от имени лидеров Евросоюза решать, как ими распоряжаться.
Еще одним чувствительным вопросом, как отметил президент, являются гарантии безопасности. Украина рассчитывает на сильные гарантии от США, Европы и некоторых других лидеров.
"Я думаю, что эти три темы являются наиболее чувствительными и важными, и я думаю, что наши команды продолжают работать над этим", - сказал Зеленский.
Мирный план США
Напомним, изначально США создали мирный план из 28 пунктов, в котором предусматривалось большое количество уступок со стороны Украины.
В частности, речь шла о территориальных уступках - Украина должна была отдать Донецкую и Луганскую области под контроль России. В Киеве не соглашаются с этим и предлагают решать территориальный вопрос отталкиваясь от линии соприкосновения.
После двух встреч украинских и американских чиновников план изменили. Вчера, 1 декабря, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила о том, что мирный план был доработан и в Вашингтоне есть "очень оптимистичный настрой".