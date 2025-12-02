ua en ru
Вт, 02 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский назвал три самых чувствительных вопроса в мирном плане США

Ирландия, Вторник 02 декабря 2025 17:31
UA EN RU
Зеленский назвал три самых чувствительных вопроса в мирном плане США Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Для Украины самыми чувствительными пунктами американского мирного плана являются территории, замороженные активы РФ, а также гарантии безопасности.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Микхолом Мартином.

Глава государства отметил, что он пока не может раскрыть все пункты мирного плана США, который был доработан в результате контактов американских и украинских чиновников.

"То, что я могу сказать, это то, что наиболее чувствительные вещи, самые сложные вопросы, вызовы, это территории, это о территории, это о замороженных активах", - добавил Зеленский.

Он уточнил, что большинство российских активов заморожены в европейских странах, и он не может от имени лидеров Евросоюза решать, как ими распоряжаться.

Еще одним чувствительным вопросом, как отметил президент, являются гарантии безопасности. Украина рассчитывает на сильные гарантии от США, Европы и некоторых других лидеров.

"Я думаю, что эти три темы являются наиболее чувствительными и важными, и я думаю, что наши команды продолжают работать над этим", - сказал Зеленский.

Мирный план США

Напомним, изначально США создали мирный план из 28 пунктов, в котором предусматривалось большое количество уступок со стороны Украины.

В частности, речь шла о территориальных уступках - Украина должна была отдать Донецкую и Луганскую области под контроль России. В Киеве не соглашаются с этим и предлагают решать территориальный вопрос отталкиваясь от линии соприкосновения.

После двух встреч украинских и американских чиновников план изменили. Вчера, 1 декабря, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила о том, что мирный план был доработан и в Вашингтоне есть "очень оптимистичный настрой".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Мирные переговоры Война в Украине мирный план США
Новости
Встреча Уиткоффа и Путина по мирному плану для Украины: что об этом известно
Встреча Уиткоффа и Путина по мирному плану для Украины: что об этом известно
Аналитика
Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит