ua en ru
Пн, 10 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Поражение Украины в войне приведет к радикальному ухудшению ситуации в Польше, - Туск

Польша, Понедельник 10 ноября 2025 12:21
UA EN RU
Поражение Украины в войне приведет к радикальному ухудшению ситуации в Польше, - Туск Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Геополитическое будущее Польши выглядит оптимистично, но все зависит от урегулирования на линии фронта в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы польского правительства Дональда Туска Gazeta Wyborcza.

Заявление Туска

По его словам, если Украина проиграет войну, это приведет к радикальному ухудшению ситуации в Польше.

Премьер подчеркнул, что Польша должна стратегически использовать свою позицию в регионе и продолжать поддерживать Украину.

"Построение крепких, дружеских партнерских отношений с суверенной Украиной, конечно, не забывая о наших интересах, является прекрасной возможностью для Польши", - отметил Туск.

Он подчеркнул, что будущее Польши будет выглядеть оптимистично только при условии, если Украина не проиграет войну и удастся преодолеть исторические недоразумения между двумя странами.

"Нет объективных причин, почему Украина должна проиграть", - добавил глава правительства.

Туск также прокомментировал инцидент в ночь с 9 на 10 сентября, когда российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши.

Политик назвал это "поворотным моментом конфликта" и признал, что решение сбить дроны было сложным.

"Никто не хочет нечаянно начать третью мировую войну. Но поддаваться и терпеть провокации - это путь в никуда", - отметил он.

Напомним, недавно премьер-министр Польши Дональд Туск, ссылаясь на собственный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил, что Украина готова продолжать воевать с Россией еще два-три года, но опасается, что конфликт может затянуться на десятилетия.

Кроме того, премьер-министр Польши заявил, что Европа уже находится в состоянии войны нового типа, поэтому западные страны должны осознать масштаб угрозы и объединиться на фоне опасности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Туск Российская Федерация Украина Польша
Новости
НАБУ пришло с обысками к Миндичу и Галущенко, - источники
НАБУ пришло с обысками к Миндичу и Галущенко, - источники
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа