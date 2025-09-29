ua en ru
Пн, 29 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Туск: Европа должна осознать, что уже находится в состоянии войны

Варшава, Понедельник 29 сентября 2025 13:05
UA EN RU
Туск: Европа должна осознать, что уже находится в состоянии войны Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Маловичко Юлия

Европа уже находится в состоянии войны нового типа, поэтому западные страны должны осознать масштаб угрозы и объединиться на фоне опасности.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Выступая в Варшаве, Туск очертил вызовы безопасности, с которыми сталкивается Европа, заявив, что "самая большая и самая важная задача наших лидеров сегодня - заставить других людей, ... все западное, трансатлантическое сообщество осознать: это война".

"Мы этого не хотели, это иногда странно - война нового типа, но все же война", - подчеркнул польский премьер.

Угроза для Польши

Как известно, 10 сентября российские дроны массово нарушили воздушное пространство Польши, из-за чего страна подняла в небо истребители, четыре беспилотника сбили.

На следующий день лидеры страны собрались на экстренное заседание, а НАТО активизировала 4 статью, которая предусматривает переговоры представителей членов по решению вопроса угрозы.

Впоследствии Польша активизировала операцию "Восточный страж", в рамках которой развернули союзные военные силы.

После очередных нарушений воздушного пространства в нескольких странах Европы премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что объекты, которые представляют угрозу и входят на территорию страны, будут сбиваться без обсуждений.

В ответ так называемый "президент" Беларуси Александр Лукашенко пригрозил "воевать на все деньги", если Польша собьет самолеты или другие объекты РФ.

В свою очередь, лидер США Дональд Трамп согласился, что российские самолеты будут сбивать в случае, если они незаконно пересекут границы стран НАТО.

При этом госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сбивать самолеты РФ будут тогда, когда они начнут атаковать.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Туск Российская Федерация Польша
Новости
Генштаб подтвердил удар по важному заводу в РФ: в "Электродеталь" попали "Нептуны"
Генштаб подтвердил удар по важному заводу в РФ: в "Электродеталь" попали "Нептуны"
Аналитика
Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен