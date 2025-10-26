ua en ru
Зеленский заверил в готовности Украины воевать еще два-три года, - Туск

Польша, Воскресенье 26 октября 2025 15:59
Зеленский заверил в готовности Украины воевать еще два-три года, - Туск Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Украина готова воевать с Россией еще два или три года. Но президент Украины Владимир Зеленский надеется, что война не затянется на десятилетия - хотя опасается именно такого сценария.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью британскому изданию The Sunday Times рассказал премьер-министр Польши Дональд Туск.

Туск отметил, что не сомневается в том, что несмотря на желание России Украина выживет, как независимое государство. Вопрос в том, сколько еще жертв будет при этом.

"Президент Зеленский сказал мне, что надеется, что война не продлится десять лет, но Украина готова бороться еще два-три года", - сказал Туск.

Премьер добавил, что Украина крайне обеспокоена тем, какие последствия будет иметь для населения и экономики война, если она будет продолжаться более трех лет. Именно поэтому Зеленский сказал о "двух-трех годах", но не более.

Украина имеет право бить Россию, где захочет

Туск подчеркнул, что Украина имеет право атаковать российские цели в любой точке Европы. Война в Украине наносит масштабный ущерб экономике РФ.

Российская экономика, считает польский премьер, на "длинной дистанции" в целом "не имеет шансов выжить". А сейчас она сталкивается с проблемами, особенно после новых санкций США.

Россияне готовы воевать

При этом Туск предупредил, что внутренняя нестабильность в России может сделать российского диктатора Владимира Путина более агрессивным. В то же время сейчас нет уверенности, что карательный подход президента США Дональда Трампа к Кремлю будет более-менее стабильным достаточно долго.

К тому же у россиян, несмотря на то, что они находятся в очень трудном экономическом положении, есть одно преимущество над западными странами. Россияне готовы воевать.

"Они имеют одно большое преимущество над Западом, а особенно над Европой: они готовы воевать... в военное время это абсолютно решающий вопрос. Вы не имеете шансов на победу, если не готовы воевать или по крайней мере чем-то пожертвовать", - пояснил Туск.

Отметим, руководитель ГУР МО Кирилл Буданов предупредил, что украинцам стоит готовиться к тому, что ближайшие годы не будут мирными. Речь идет не о постоянных боевых действиях, но о постоянной угрозе, которая потребует готовности в любой момент.

