Поразка України у війні призведе до радикального погіршення ситуації в Польщі, - Туск

Геополітичне майбутнє Польщі виглядає оптимістично, але все залежить від врегулювання на лінії фронту в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави польського уряду Дональда Туска Gazeta Wyborcza .

Заява Туска

За його словами, якщо Україна програє війну, це призведе до радикального погіршення ситуації в Польщі.

Прем’єр наголосив, що Польща повинна стратегічно використовувати свою позицію в регіоні та продовжувати підтримувати Україну.

"Побудова міцних, дружніх партнерських відносин із суверенною Україною, звичайно, не забуваючи про наші інтереси, є чудовою можливістю для Польщі", - зазначив Туск.

Він підкреслив, що майбутнє Польщі виглядатиме оптимістично лише за умови, якщо Україна не програє війну та вдасться подолати історичні непорозуміння між двома країнами.

"Немає об’єктивних причин, чому Україна повинна програти", - додав глава уряду.

Туск також прокоментував інцидент у ніч з 9 на 10 вересня, коли російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі.

Політик назвав це "поворотним моментом конфлікту" і визнав, що рішення збити дрони було складним.

"Ніхто не хоче ненавмисно розпочати третю світову війну. Але піддаватися та терпіти провокації - це шлях у нікуди", - зазначив він.