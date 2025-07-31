Воздушная тревога "по-новому"? Что изменится с 1 августа в отдельных областях Украины

В нескольких областях Украины с 1 августа 2025 года изменится порядок объявления - включения сигнала - воздушной тревоги.

Подробнее о том, где именно и как "по-новому" будут включать воздушную тревогу с начала третьего летнего месяца, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что изменится для жителей Ровенской области

По словам начальника Ровенской областной военной администрации (ОВА) Александра Коваля, с 1 августа сигнал воздушной тревоги в Ровенской области будут включать "по-новому" - отдельно в каждом районе.

Он отметил, что такое решение было принято:

с учетом ситуации с безопасностью;

в сотрудничестве с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и командованием Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Коваль объяснил, что так местные власти стремятся "уменьшить негативное влияние тревог на повседневную жизнь жителей области".

"И, в частности, на такие сферы как медицина, образование, экономика", - добавил глава ОВА.

Публикация Коваля (скриншот: facebook.com/Александр-Коваль)

Стоит отметить, что в целом в пределах Ровенской области есть четыре района:

Варашский - с административным центром в городе Вараш;

Дубенский - с административным центром в городе Дубно;

Ровенский - с административным центром в городе Ровно;

Сарненский - с административным центром в городе Сарны.

Административно-территориальное устройство Ровенской области (карта: ror.gov.ua)

Что изменится для жителей Николаевской области

Начальник Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким сообщил гражданам, что с 1 августа на территории Николаевской области вводится дифференцированная система оповещения населения о "Воздушной тревоге".

Он объяснил, что в целом было отработано три вида оповещения в случае угрозы:

либо сигнал "Воздушная тревога" объявляется отдельно в городе Николаеве;

либо сигнал "Воздушная тревога" объявляется отдельно для всей области - за исключением города Николаева;

либо сигнал "Воздушная тревога" объявляется, как и раньше, для всей области вместе с городом.

Административно-территориальное устройство Николаевской области (карта: ror.gov.ua)

"Система будет проходить тестирование, могут быть сбои. Прошу относиться к этому спокойно", - подчеркнул чиновник.

Кроме того, он напомнил, что враг начал активно использовать реактивные системы залпового огня (РСЗО).

"Это юг нашей области. Прошу максимально быстро реагировать на угрозу всех жителей прибрежных общин. Работаем дальше", - подытожил Ким.