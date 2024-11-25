Сирены в городах Украины предлагают включать по-новому: когда и зачем

В пятницу, 22 ноября, на портале электронных петиций к Кабинету министров появилось предложение включать сирену в городах Украины во время приближающейся опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую петицию .

Что именно предлагает изменить автор петиции

Автор петиции Елена Семененко обратила внимание общества на то, что тревога в городе:

включается при приближении первой опасности

продолжается, даже если опасность уже миновала

"За последние несколько дней была объявлена тревога при приближении БПЛА и город никак не отреагировал на приближение ракет со стратегической авиации", - рассказала инициатор предлагаемых изменений.

Она добавила, что "еще раз тревога объявлялась из-за группы БПЛА, которая частично была сбита ПВО, а частично вернулась в другую область".

"Человек физически не может каждую ночь сидеть в мессенджерах и отслеживать движение БПЛА, особенно когда утром нужно идти на работу. С ребенком невозможно проводить каждую ночь в подвале, поскольку других укрытий (кроме коридора, который не очень и эффективен в многоэтажках) в городе нет", - отметила Семененко.

Кроме того, по ее словам, "Повышенная опасность" в приложении работает некорректно.

"Просьба пересмотреть подход к оглашению тревоги и, если необходимо (или технически невозможно), давать отбой и включать сирену при приближении опасности", - подытожила автор петиции.

Петиция к КМУ №41/007499-24еп (скриншот: petition.kmu.gov.ua)

Отметим, что по состоянию на 15:05 понедельника, 25 ноября, под петицией собрано только 5 подписей (из 25 000 необходимых). При этом до конца сбора подписей осталось 89 дней.