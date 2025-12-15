ua en ru
Пн, 15 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Украине воздушные тревоги будут объявлять по-новому

Украина, Понедельник 15 декабря 2025 12:57
UA EN RU
В Украине воздушные тревоги будут объявлять по-новому Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украине вводят новый подход к объявлению воздушных тревог - порайонное оповещение. Система уже начала действовать по всей стране, за исключением Донецкой и Луганской областей.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, ГСЧС совместно с Воздушными силами и областными военными администрациями внедрили разделение тревог по районам. Такая дифференциация позволяет сократить продолжительность сигналов в общинах, где на конкретный момент нет реальной угрозы. Это решение, которое давно ожидали бизнес и местные общины, ведь оно уменьшает простои предприятий.

"На первом этапе система прошла тестирование в 13 регионах. Теперь она расширена на все области", - отметила Свириденко.

По ее данным, новый формат уже существенно сократил продолжительность тревог, особенно в прифронтовых и центральных областях. Наибольший эффект зафиксировали в Днепропетровской области - отдельные громады получили более 100 дополнительных суток без тревог, в Сумской области время тревог уменьшилось на 50 дней, в Харьковской - более чем на месяц в некоторых громадах.

Кроме того, значительно возросла оперативность оповещения: передача сигнала от Воздушных сил в ГСЧС теперь длится всего 8-15 секунд вместо нескольких минут. Правительство ожидает, что это позволит критической инфраструктуре и бизнесу работать стабильнее и поддерживать экономическую активность в регионах.

Ранее РБК-Украина писало о том, что сирены в городах Украины предлагают включать по-новому (о чем говорилось в соответствующей электронной петиции в Кабинет министров).

Недавно стало известно, что воздушную тревогу будут объявлять по-новому в Киевской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушная тревога Война в Украине Юлия Свириденко
Новости
ВСУ организуют дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград
ВСУ организуют дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе