В Киевской области воздушную тревогу будут объявлять по-новому: что изменилось
В Киевской области с сегодняшнего дня, 24 июля, воздушную тревогу будут объявлять дифференцированно - только в тех районах, где существует повышенная угроза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОГА Николая Калашника.
"С сегодняшнего дня сигнал воздушной тревоги в Киевской области дифференцированный. Это означает, что воздушная тревога будет объявляться только в тех районах, где есть реальная угроза. Например, в случае фиксации вражеских целей сигнал будет поступать только в часть области, которая находится под непосредственной угрозой, а не по всей Киевской области", - отметил Калашник.
По его словам, такая система была протестирована сегодня ночью совместно с Воздушными силами и ГСЧС. Система отработала надежно и без сбоев.
"Это не просто техническое обновление, а внедрение принципа адресного оповещения, что соответствует требованиям времени для поддержки работы бизнеса, учебного процесса в образовательных учреждениях и других сфер", - добавил он.
Руководитель Киевской ОГА также отметил, что в регионе продолжается модернизация всей региональной системы оповещения.
Новая архитектура включает:
- современное оборудование;
- цифровые каналы связи;
- резервное питание, обеспечивающее автономную работу даже во время отключений.
"Наша цель - чтобы каждая община Киевщины была вовремя предупреждена и защищена", - добавил Калашник.
Правила поведения во время воздушной тревоги
Напомним, ранее мы рассказывали, как спасти жизнь во время воздушной тревоги, если вы находитесь дома, на улице, или в транспортном средстве.
Кроме того, мы объясняли, как нужно действовать во время массовых случаев - взрывов, обвалов или вражеских атак по гражданской инфраструктуре, а также чего делать при этом категорически нельзя.
В ГСЧС также рассказывали о надежности укрытий в Украине (и работает ли так называемое "правило двух стен") и как действовать, если человек все же оказался под завалами.
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