В Киевской области воздушную тревогу будут объявлять по-новому: что изменилось

В Киевской области с сегодняшнего дня, 24 июля, воздушную тревогу будут объявлять дифференцированно - только в тех районах, где существует повышенная угроза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОГА Николая Калашника.

"С сегодняшнего дня сигнал воздушной тревоги в Киевской области дифференцированный. Это означает, что воздушная тревога будет объявляться только в тех районах, где есть реальная угроза. Например, в случае фиксации вражеских целей сигнал будет поступать только в часть области, которая находится под непосредственной угрозой, а не по всей Киевской области", - отметил Калашник.

По его словам, такая система была протестирована сегодня ночью совместно с Воздушными силами и ГСЧС. Система отработала надежно и без сбоев.

"Это не просто техническое обновление, а внедрение принципа адресного оповещения, что соответствует требованиям времени для поддержки работы бизнеса, учебного процесса в образовательных учреждениях и других сфер", - добавил он.

Руководитель Киевской ОГА также отметил, что в регионе продолжается модернизация всей региональной системы оповещения.

Новая архитектура включает:

современное оборудование;

цифровые каналы связи;

резервное питание, обеспечивающее автономную работу даже во время отключений.

"Наша цель - чтобы каждая община Киевщины была вовремя предупреждена и защищена", - добавил Калашник.