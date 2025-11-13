ua en ru
Как будут включать сигнал "Воздушная тревога" в Тернопольской области: объяснение ОВА

Четверг 13 ноября 2025 13:50
Как будут включать сигнал "Воздушная тревога" в Тернопольской области: объяснение ОВА В Тернопольской ОВА объяснили, как решили включать "Воздушную тревогу" (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Жителям и гостям Тернопольской области объяснили, как именно в ближайшее время будет подаваться сигнал "Воздушная тревога" (учитывая особенности территории и скорость средств возможных вражеских атак).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Тернопольской областной государственной (военной) администрации в Facebook.

Как будут включать "Воздушную тревогу" в области

Согласно информации ОВА, сигнал "Воздушная тревога" будет подаваться одновременно по всей территории Тернопольской области.

Уточняется, что административно она делится на три района:

  • Кременецкий;
  • Тернопольский;
  • Чертковский.

При этом протяженность области:

  • с севера на юг - составляет 195 км;
  • с запада на восток - 129 км.

"Учитывая особенности территории области и скорость возможных средств воздушного нападения противника, принято решение об одновременной подаче сигнала "Воздушная тревога" на всей территории Тернопольской области", - объяснили в ОВА.

Отмечается, что такое решение позволит:

  • своевременно оповещать население об опасности;
  • уменьшить риски для жизни и здоровья граждан.

"Следите за сообщениями Тернопольской областной военной администрации в официальных источниках информации. Сохраняйте спокойствие, действуйте слаженно и ответственно - это поможет сохранить жизнь", - подытожили в ОВА.

Как будут включать сигнал &quot;Воздушная тревога&quot; в Тернопольской области: объяснение ОВАПубликация Тернопольской ОВА (скриншот: facebook.com/oda.te.gov.ua)

Что предшествовало сообщению Тернопольской ОВА

Стоит отметить, что ранее ряд местных СМИ сообщали, будто в Тернопольской области планируют изменить систему оповещения о воздушной тревоге - чтобы включать сигнал отдельно для каждого района.

Некоторые ссылались на "решение областной власти", другие - на информацию, опубликованную Чертковским городским советом.

Согласно его публикации в Facebook от среды, 12 ноября, воздушная тревога в Тернопольской области "теперь объявляется отдельно для каждого района".

"В Тернопольской области ввели дифференцированное оповещение о приближении угрозы. Система оповещения об угрозах работает так, что ее можно включать отдельно для определенного региона, или для всей области", - рассказали тогда гражданам.

Уточнялось одновременно, что "тревога будет звучать в отдельных районах Тернопольщины только в случае атаки российских дронов".

"Если будет угроза атаки баллистическими или крылатыми ракетами, воздушную тревогу будут объявлять для всей области и/или страны", - добавили в пресс-службе Чертковского городского совета.

Как будут включать сигнал &quot;Воздушная тревога&quot; в Тернопольской области: объяснение ОВАПубликация Чертковского горсовета (скриншот: facebook.com/chortkiv.city.council)

Напомним, ранее мы рассказывали, что сирены в городах Украины предлагают включать по-новому (о чем говорилось в соответствующей электронной петиции к Кабинету министров).

Впоследствии стало известно, что воздушную тревогу будут объявлять по-новому в Киевской области.

Кроме того, порядок объявления - включения сигнала - воздушной тревоги решили изменить в Ровенской и Николаевских областях.

Читайте также, как выключить звук сообщений о воздушной тревоге.

