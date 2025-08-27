Несмотря на усилия политиков. Европейцы не поддерживают отправку войск в Украину, - WSJ

По данным источников издания, большинство европейцев выступают против отправки в Украину даже ограниченного количества войск.

Что говорят во Франции

Несмотря на сопротивление общества, президент Франции Эммануэль Макрон пытается заверить общественность, что любое развертывание военных будет осуществляться в аэропортах и других ключевых объектах инфраструктуры, вдали от линии фронта.

Макрон и другие европейские лидеры давно заявляют, что передовая оборона должна ложиться на плечи хорошо вооруженных украинских военных.

"Цель этих сил поддержки не в том, чтобы быть гарантами миротворческих операций. Они не собираются удерживать границу. Французские войска будут оказывать исключительно стратегическую поддержку", - заверил Макрон.

Позиция Британии

Участие вооруженных сил Британии в обеспечении гарантий безопасности также остается под вопросом. Так, премьер-министр Кир Стармер заявил, что силы безопасности будут развернуты только в том случае, если США пообещают оказать поддержку в случае нападения со стороны России.

Большинство британцев, согласно опросам, рада участию своих военных в любой миротворческой миссии, но не хотела бы провоцировать прямую конфронтацию с Россией.

По данным издания, на фоне сопротивления общества планы по 30-тысячной европейской миротворческой миссии были частично сокращены.

По данным источников WSJ, Франция и Великобритания вместе планируют направить от 6 до 10 тысяч военнослужащих. По словам чиновников, участие Британии, вероятно, будет сосредоточено на морской и воздушной сферах.

Однако даже стремление к узко определенным европейским силам часто получает негативную реакцию со стороны общественности.

Мнение Польши

Польша, которая была одним из крупнейших доноров Украины в первые годы конфликта, провела красную линию по отправке войск в Украину.

По мнению поляков, риски, связанные с отправкой войск в Украину, гораздо выше именно для стран, граничащих с РФ и Украиной, ведь польские силы в Украине могут спровоцировать эскалацию конфликта, который может распространиться на польскую территорию.

Так, в опросе, проведенном независимой социологической компанией United Surveys в Польше, 58,5% респондентов были категорически против отправки войск в Украину, а 28% ответили, что Польша "вероятно не должна" отправлять войска в соседнюю страну.

Несмотря на это, по данным опросов, аргументы по отправке войск в Украину находят поддержку большинства в Нидерландах, Дании и Эстонии.