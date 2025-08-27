Попри зусилля політиків. Європейці не підтримують відправку військ в Україну, - WSJ

За даними джерел видання, більшість європейців виступають проти відправки в Україну навіть обмеженої кількості військ.

Що кажуть у Франції

Попри спротив суспільства, президент Франції Еммануель Макрон намагається запевнити громадськість, що будь-яке розгортання військових буде здійснюватися в аеропортах та інших ключових об'єктах інфраструктури, далеко від лінії фронту.

Макрон та інші європейські лідери давно заявляють, що передова оборона має лягати на плечі добре озброєних українських військових.

"Мета цих сил підтримки не в тому, щоб бути гарантами миротворчих операцій. Вони не збираються утримувати кордон. Французькі війська надаватимуть виключно стратегічну підтримку", – запевнив Макрон.

Позиція Британії

Участь збройних сил Британії у забезпеченні гарантій безпеки також залишається під питанням. Так, прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що сили безпеки будуть розгорнуті лише в тому випадку, якщо США пообіцяють надати підтримку у разі нападу з боку Росії.

Більшість британців, згідно з опитуваннями, рада участі своїх військових у будь-якій миротворчій місії, але не хотіла б провокувати пряму конфронтацію з Росією.

За даними видання, на фоні супротиву суспільства плани щодо 30-тисячної європейської миротворчої місії були частково скорочені.

За даними джерел WSJ, Франція та Британія разом планують направити від 6 до 10 тисяч військовослужбовців. За словами чиновників, участь Британії, ймовірно, буде зосереджена на морській та повітряній сферах.

Однак навіть прагнення до вузько визначених європейських сил часто отримує негативну реакцію з боку громадськості.

Думка Польщі

Польща, яка була одним з найбільших донорів України в перші роки конфлікту, провела червону лінію щодо відправлення військ до України.

На думку поляків, ризики, пов'язані з відправкою військ до України, набагато вищі саме для країн, які межують з РФ та Україною, адже польські сили в Україні можуть спровокувати ескалацію конфлікту, який може поширитися на польську територію.

Так, в опитуванні, проведеному незалежною соціологічною компанією United Surveys у Польщі, 58,5% респондентів були категорично проти відправлення військ до України, а 28% відповіли, що Польща "ймовірно не повинна" відправляти війська до сусідньої країни.

Попри це, за даними опитувань, аргументи щодо відправки військ до України знаходять підтримку більшості в Нідерландах, Данії та Естонії.