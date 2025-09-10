Не помилка, а ескалація: в Німеччині обіцяють Росії жорстку відповідь за атаку на Польщу

У Німеччині заявили, що атака російських дронів не була "навігаційною помилкою", як намагаються заявляти у РФ. Берлін дасть жорстку відповідь для Кремля у відповідь на ескалацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса та міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля.

"З проникненням дрона до Польщі Росія прийняла ескалацію. Росія не готова до дипломатії, тому ми дамо сильну відповідь", - заявив він.

Вадефуль додав, що Росія продемонструвала прагнення до ескалації. Тому Кремль отримає жорстку відповідь.

Зокрема Пісторіус заявив, що атака дронів на Польщу була навмисною. Росія спрямувала "шахеди" на польську територію цілеспрямовано, назвати це навігаційною помилкою неможливо.

Зазначимо, міністерство оборони Росії прилюдно збрехало, що дальність дронів, які атакували Польщу, нібито "не перевищує 700 кілометрів" та заявили, що цілі для ураження на території Польщі "не планувалися". Кремль коментувати цю ситуацію відмовився.

Російські дрони у Польщі

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня російська атака ударними безпілотниками по Україні вперше зачепила Польщу, яка є членом НАТО. На територію країни залетіли щонайменше 19 безпілотників, з яких чотири вдалося збити. В МВС Польщі повідомили, що ідентифіковано сім дронів та "залишки ракети невстановленого походження".

Організація Північноатлантичного договору активувала статтю 4 у зв’язку з порушенням повітряного простору Польщі російськими дронами. Це дозволить державам-членам обговорити ситуацію з союзниками у Північноатлантичній раді.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте при всьому цьому назвав реакцію Альянсу на інцидент у Польщі "дуже успішною". Він підкреслив, що минула ніч показала готовність НАТО захищати кожен сантиметр своєї території, зокрема й повітряний простір.