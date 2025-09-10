ua en ru
Ср, 10 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Не помилка, а ескалація: в Німеччині обіцяють Росії жорстку відповідь за атаку на Польщу

Німеччина, Середа 10 вересня 2025 15:46
UA EN RU
Не помилка, а ескалація: в Німеччині обіцяють Росії жорстку відповідь за атаку на Польщу Фото: міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

У Німеччині заявили, що атака російських дронів не була "навігаційною помилкою", як намагаються заявляти у РФ. Берлін дасть жорстку відповідь для Кремля у відповідь на ескалацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса та міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля.

Зокрема Пісторіус заявив, що атака дронів на Польщу була навмисною. Росія спрямувала "шахеди" на польську територію цілеспрямовано, назвати це навігаційною помилкою неможливо.

Вадефуль додав, що Росія продемонструвала прагнення до ескалації. Тому Кремль отримає жорстку відповідь.

"З проникненням дрона до Польщі Росія прийняла ескалацію. Росія не готова до дипломатії, тому ми дамо сильну відповідь", - заявив він.

Зазначимо, міністерство оборони Росії прилюдно збрехало, що дальність дронів, які атакували Польщу, нібито "не перевищує 700 кілометрів" та заявили, що цілі для ураження на території Польщі "не планувалися". Кремль коментувати цю ситуацію відмовився.

Російські дрони у Польщі

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня російська атака ударними безпілотниками по Україні вперше зачепила Польщу, яка є членом НАТО. На територію країни залетіли щонайменше 19 безпілотників, з яких чотири вдалося збити. В МВС Польщі повідомили, що ідентифіковано сім дронів та "залишки ракети невстановленого походження".

Організація Північноатлантичного договору активувала статтю 4 у зв’язку з порушенням повітряного простору Польщі російськими дронами. Це дозволить державам-членам обговорити ситуацію з союзниками у Північноатлантичній раді.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте при всьому цьому назвав реакцію Альянсу на інцидент у Польщі "дуже успішною". Він підкреслив, що минула ніч показала готовність НАТО захищати кожен сантиметр своєї території, зокрема й повітряний простір.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Польща
Новини
Постраждалий та пожежа: з'явилось відео руйнувань на Вінниччині після масованої атаки
Постраждалий та пожежа: з'явилось відео руйнувань на Вінниччині після масованої атаки
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії