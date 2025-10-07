Пламя охватило 1000 кв. м. В российском Екатеринбурге горит турбинный завод

На турбинном заводе в российском Екатеринбурге вспыхнул мощный пожар. Пламя охватило около 1000 кв. метров инструментального цеха.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Причины возгорания до настоящего времени неизвестны. К месту происшествия прибыли все оперативные службы города.
Завод производит оборудование для энергетической инфраструктуры, в частности для АЭС, ТЭЦ и турбины для атомных судов и энергетических объектов. В частности, это конденсационные и теплофикационные турбины.
Напомним, 6 октября два беспилотника атаковали Тюменский НПЗ в России за 2000 км от Украины. В результате удара повреждены ректификационная колонна и часть системы водоснабжения.
Ранее, 3 октября дальнобойные дроны СБУ нанесли удар по одному из ведущих российских НПЗ. Речь идет об "Орскнефтеоргсинтезе", который расположен в 1400 км от границы Украины.
Работа СБУ, ССО, ГУР и СБС в целом вывела из строя около 20% мощностей нефтепереработки в стране-агрессоре, что повлекло топливный кризис и усложнило логистику.
Отметим, город Орск в РФ атаковали ударные беспилотники самолетоподобного типа. По меньшей мере два дрона влетели в НПЗ.
Перед тем дроны СБУ поразили и вывели из строя нефтеперекачивающую станцию "Тиньговатово" в Чувашской республике Российской Федерации.
РБК-Украина также писало, что украинские беспилотники нанесли исторический удар по нефтяной индустрии России, парализовав 38% НПЗ.