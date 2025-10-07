UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Полум'я охопило 1000 кв. м. У російському Єкатеринбурзі горить турбінний завод

Фото: причини масштабної пожежі в РФ наразі залишаються невідомими (t.me mchs_official)
Автор: Валерій Ульяненко

На турбінному заводі у російському Єкатеринбурзі спалахнула потужна пожежа. Полум'я охопило близько 1000 кв. метрів інструментального цеху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Причини займання до теперішнього часу невідомі. До місця події прибули усі оперативні служби міста.

Завод виготовляє обладнання для енергетичної інфраструктури, зокрема для АЕС, ТЕЦ та турбіни для атомних суден та енергетичних об'єктів. Зокрема, це конденсаційні і теплофікаційні турбіни.

Нагадаємо, 6 жовтня два безпілотники атакували Тюменський НПЗ у Росії за 2000 км від України. Внаслідок удару пошкоджено ректифікаційну колону та частину системи водопостачання.

Раніше, 3 жовтня далекобійні дрони СБУ завдали удару по одному з провідних російських НПЗ. Йдеться про "Орськнафтооргсинтез", який розташований за 1400 км від кордону України.

Робота СБУ, ССО, ГУР та СБС загалом вивела з ладу близько 20% потужностей нафтопереробки в країні-агресорці, що спричинило паливну кризу та ускладнило логістику.

Зазначимо, місто Орськ в РФ атакували ударні безпілотники літакоподібного типу. Щонайменше два дрони влетіли в НПЗ.

Перед тим дрони СБУ уразили та вивели з ладу нафтоперекачувальну станцію "Тиньговатово" в Чуваській республіці Російської Федерації.

РБК-Україна також писало, що українські безпілотники завдали історичного удару по нафтовій індустрії Росії, паралізувавши 38% НПЗ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяПожежа