Польский вице-премьер написал письмо украинцам из-за УПА

В своем обращении вице-премьер Польши отметил, что понимает потребность украинцев в "символах сопротивления, мужества и несокрушимости" на фоне войны с Россией.

"Но для поляков УПА не является нейтральным символом борьбы за свободу. Для поляков она прежде всего является символом преступлений, совершенных против беззащитного гражданского населения", - сказано в письме.

Косиняк-Камыш призвал не делать покровителями государственных формирований деятелей, которые "ранят польскую память" и способны дестабилизировать отношения между союзниками.

Чествовать надо современных героев

Министр обороны предложил украинской власти обратить внимание на нынешних воинов, которые противостоят российской агрессии на передовой.

"Сегодняшняя Украина имеет собственных героев. Имеет воинов, которые воюют под Харьковом, Запорожьем, на Донбассе и защищают украинское небо. Именно они пишут собственную большую страницу истории", - подчеркнул Косиняк-Камыш.

Он добавил, что Варшава не требует от Киева отрекаться от собственной истории. При этом польский министр добавил, что Польша ожидает понимания того, что "существуют символы", использование которых мешает сохранению доверия между государствами.

Скандал с Польшей из-за УПА

Напомним, 26 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру спецопераций "Север" наименования "имени Героев УПА". Такое решение приняли за высокие результаты в выполнении боевых задач.

В ответ президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что не исключает возможности лишить Зеленского высшей государственной награды страны.