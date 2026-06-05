Польський віцепрем'єр написав листа українцям через УПА

У своєму зверненні віцепрем'єр Польщі зазначив, що розуміє потребу українців у "символах опору, мужності й незламності" на тлі війни з Росією.

"Але для поляків УПА не є нейтральним символом боротьби за свободу. Для поляків вона передусім є символом злочинів, вчинених проти беззахисного цивільного населення", - сказано в листі.

Косіняк-Камиш закликав не робити покровителями державних формувань діячів, які "ранять польську пам’ять" та здатні дестабілізувати відносини між союзниками.

Вшановувати треба сучасних героїв

Міністр оборони запропонував українській владі звернути увагу на нинішніх воїнів, які протистоять російській агресії на передовій.

"Сьогоднішня Україна має власних героїв. Має воїнів, які воюють під Харковом, Запоріжжям, на Донбасі та захищають українське небо. Саме вони пишуть власну велику сторінку історії", - наголосив Косіняк-Камиш.

Він додав, що Варшава не вимагає від Києва зрікатися власної історії. При цьому польський міністр додав, що Польща очікує на розуміння того, що "існують символи", використання яких заважає збереженню довіри між державами.

Скандал із Польщею через УПА

Нагадаємо, 26 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спецоперацій "Північ" найменування "імені Героїв УПА". Таке рішення ухвалили за високі результати у виконанні бойових завдань.

У відповідь президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що не виключає можливості позбавити Зеленського найвищої державної нагороди країни.