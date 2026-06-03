Польша выставила Украине условие во время закулисных переговоров по УПА, - Сикорский
Польша ожидает, что Украина найдет способ исправить указ Владимира Зеленского о присвоении подразделению ВСУ наименования "имени Героев УПА".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание Polsat News.
Во время встречи с жителями Тарногруда (Люблинское воеводство) Сикорского спросили об указе президента Украины.
"Я считаю, что президент Зеленский ошибся", - сказал министр.
По его словам, история сложная, и не все герои должны быть почтены другими странами. Впрочем, существуют ограничения.
"Я ожидаю, что украинская сторона учтет наши чувствительные моменты. Они ассоциируют УПА с сопротивлением против советской власти, тогда как мы ассоциируем ее с Волынью", - подчеркнул Сикорский.
Глава МИД Польши сообщил, что продолжаются закулисные переговоры, и выразил надежду, что украинская сторона найдет способ исправить указ.
По его мнению, Польша имеет право быть разочарованной и требовать исправления, но не может позволить, чтобы российский нарратив разделил две страны.
"Потому что тогда проиграют и Украина, и Польша", - добавил он.
Косиняк-Камыш позвонит министру обороны Украины
Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире TVP Info сообщил, что на этой неделе обсудит тему с министром обороны Украины Михаилом Федоровым.
"Это будет не единственная тема разговора, но для меня она очень важна", - подчеркнул он.
При этом Косиняк-Камыш выступил против предложения президента Кароля Навроцкого лишить Зеленского ордена Белого Орла.
По его мнению, такая дискуссия "не принесет результатов" и спровоцирует крайние антиукраинские настроения.
"Необходимо сделать все, чтобы отменить это решение", - обратился министр обороны, имея в виду сам указ об УПА.
Кервинский назвал шаг Навроцкого "медийным трюком"
Министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский в эфире Polsat News заявил, что Варшава имеет право называть действия Зеленского неприемлемыми. В то же время он подверг критике идею Навроцкого.
"Неуместно, когда президент Польши без колебаний идет на своеобразный медийный трюк и показывает, что он якобы жесткий", - сказал Кервинский.
По его словам, кроме исторической правды, существует также хладнокровная оценка геополитической ситуации.
Напомним, 26 мая Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" почетного наименования "имени Героев УПА". Указ обосновали образцовым выполнением боевых задач и восстановлением исторических традиций украинского военного формирования.
Решение вызвало волну критики в Польше. Премьер Дональд Туск заявил, что оно "вызывает беспокойство" и "нарушает польскую историческую чувствительность".
Президент Кароль Навроцкий предложил внести в повестку дня заседания Капитула ордена Белого Орла 8 июня вопрос об отмене ордена Зеленскому.
Сам орден украинский президент получил в 2023 году от тогдашнего президента Польши Анджея Дуды.