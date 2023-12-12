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Польский Сейм выразил вотум доверия правительству Туска

Фото: Сейм выразил вотум доверия правительству Дональда Туска (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Польский Сейм выразил вотум доверия правительству нового премьер-министра Дональда Туска. Приведение правительства к присяге запланировано на утро среды, 13 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Отмечается, что "за" проголосовали 248 депутатов, "против" - 201. Никто не воздержался от голосования.

Правительство решили привести к присяге завтра, 13 декабря, в 9 утра, чтобы позволить ему функционировать как можно быстрее и лучше.

Премьер-министр Дональд Туск заявил, что хотел бы успеть на запланированную на завтрашний день встречу по Балканам, а также на следующее заседание Европейского Совета.

"Я сказал, что мы подстроим время так, чтобы он (Туск. - ред.) мог сделать все государственные дела на местах, которые необходимо сделать в первый день инаугурации правительства, а потом спокойно пойти заниматься государственными делами", - сказал президент Польши Анджей Дуда.

Парламентские выборы и избрание нового премьера Польши

В Польше 15 октября прошли парламентские выборы. По их результатам были избраны 460 новых членов Сейма (нижняя палата) и 100 сенаторов (верхняя палата).

По результатам волеизъявления, большинство мест в парламенте получила оппозиция: партия "Гражданская платформа", альянс "Третий путь" и Левая партия. В ноябре проевропейские политсилы договорились о создании коалиции.

11 декабря польский Сейм выразил вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого. В этот же день депутаты утвердили новым премьер-министром Польши лидера "Гражданской платформы", бывшего президента Европейского Совета Дональда Туска.

Ранее Туск представил состав своего правительства.

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Дональд ТускПольшаАнджей Дуда