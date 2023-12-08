Кандидат в премьеры Польши Туск представил состав своего правительства
Кандидат на должность премьер-министра Польши Дональд Туск сегодня, 8 декабря, официально представил состав своего правительства. Новый Кабинет министров может быть одобрен Сеймом в начале следующей недели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.
Польские парламентарии на заседании 11 декабря будут голосовать по вотуму доверия правительству Тадеуша Моравецкого. В случае не поддержки представители оппозиции - Гражданская коалиция, "Третий путь" и "Левые" - выдвинут кандидатуру Туска на пост премьера.
Сегодня бывший президент Европейского совета, представляя кандидатов для сформированного им правительства, почти полностью подтвердил ранее озвученную прессой информацию о том, кто получит министерские портфели.
В состав правительства Туска вошли
- Владислав Косиняк-Камыш - вице-премьер, министр национальной обороны
- Кшиштоф Гавковский - вице-премьер, министр цифровизации
- Адам Боднар - министр юстиции
- Радослав Сикорский - министр иностранных дел
- Адам Шлапка - министр по делам Европейского Союза
- Марцин Кервинский - министр внутренних дел и администрации
- Томаш Семоняк - координатор спецслужб
- Бартломей Сенкевич - министр культуры и национального наследия
- Анджей Доманьский - министр финансов
- Борис Будка - министр госимущества
- Славомир Нитрас - министр спорта и туризма
- Барбара Новацкая - министр образования
- Изабела Лещина - министр здравоохранения
- Дариуш Климчак - министр инфраструктуры
- Кшиштоф Гетман - министр развития и технологий
- Чеслав Секерский - министр сельского хозяйства и развития села
- Паулина Хенниг-Клоска - министр климата и окружающей среды
- Михал Кобоско - министр финансов и региональной политики
- Агнешка Дземянович-Бонк - министр семьи и социальной политики
- Дариуш Вечорек - министр науки и высшего образования
- Мажена Окла-Древнович - министр-член кабинета министров, министр высшей политики
- Катажина Котула - министр-член кабинета министров, министр по вопросам равноправия
- Агнешка Бучиньска - министр-член кабинета министров, министр по делам гражданского общества
- Ян Грабец - министр-член кабинета министров, руководитель канцелярии премьер-министра
- Мацей Берек - секретарь кабинета министров, президент правительственного законодательного центра
Выборы в Польше
Напомним, парламентские выборы в Польше прошли 15 октября, и по их результатам определились 460 членов Сейма. По итогам выборов оппозиция получила большинство: "Гражданская платформа" под руководством бывшего президента Европейского совета Дональда Туска, альянс "Третий путь" и Левая партия. В ноябре проевропейские партии Польши достигли соглашения о коалиции.
1 декабря президент Польши Анджей Дуда пообещал не затягивать процесс назначения правительства от оппозиции, в случае если Кабмину Моравецкого не удастся получить вотум доверия.
Главный кандидат в премьеры Дональд Туск ожидает, что голосование за правительство от оппозиции также состоится 11 декабря, а 13 декабря оно будет приведено к присяге.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.