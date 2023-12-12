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Польський Сейм висловив вотум довіри уряду Туска

Фото: Сейм висловив вотум довіри уряду Дональда Туска (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Польський Сейм висловив вотум довіри уряду нового прем'єр-міністра Дональда Туска. Приведення уряду до присяги заплановане на ранок середи, 13 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Зазначається, що "за" проголосували 248 депутатів, "проти" - 201. Ніхто не утримався від голосування.

Уряд вирішили привести до присяги завтра, 13 грудня, о 9 ранку, щоб дозволити йому функціонувати якнайшвидше та якнайкраще.

Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що хотів би встигнути на заплановану на завтрашній день зустріч щодо Балкан, а також на наступне засідання Європейської Ради.

"Я сказав, що ми підлаштуємо час так, щоб він (Туск. - ред.) міг зробити усі державні справи на місцях, які необхідно зробити в перший день інавгурації уряду, а потім спокійно піти займатися державними справами", - сказав президент Польщі Анджей Дуда.

Парламентські вибори й обрання нового прем'єра Польщі

У Польщі 15 жовтні відбулися парламентські вибори. За їх результатами було обрано 460 нових членів Сейму (нижня палата) та 100 сенаторів (верхня палата).

За результатами волевиявлення, більшість місць у парламенті здобула опозиція: партія "Громадянська платформа", альянс "Третій шлях" та Ліва партія. У листопаді проєвропейські політсили домовилися про створення коаліції.

11 грудня польський Сейм висловив вотум недовіри уряду Матеуша Моравецького. Цього ж дня депутати затвердили новим прем'єр-міністром Польщі лідера "Громадянської платформи", колишнього президента Європейської Ради Дональда Туска.

Раніше Туск представив склад свого уряду.

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Дональд ТускПольщаАнджей Дуда