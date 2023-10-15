В Польше сегодня выборы: кого выбирают и кто лидер

Парламентские выборы стартовали сегодня, 15 октября, в Польше. По результатам выборов будут избраны 460 членов Сейма (нижняя палата) и 100 сенаторов (верхняя палата).

Детальнее о выборах в Польше - в материале РБК-Украина ниже.

При подготовке материалов использовались источники: Polskie Radio, Wiadomosci, TNV24.

Избирательные участки в Польше открылись в 7:00 (по киевскому времени в 8:00) и будут закрыты в 21:00. По опросам, в Польше лидируют пять политических сил. Проходной барьер для партий - 5% голосов, для блоков - 8%.

Согласно последним данным, лидирует в Польше консервативная партия "Право и справедливость" (ПиС), главой которой является известный среди украинцев Ярослав Качинский. Партия находится у власти с 2015 года, а президент страны Анджей Дуда - также выдвиженец ПиС. По разным опросам партия имеет от 31 до 37%.

Главный соперник ПиС - центристская "Гражданская коалиция" (ГК). Ее возглавляет экс-премьер и экс-глава Европейского совета Дональд Туск. Средний рейтинг - 30%.

В парламент почти наверняка пройдут еще три партии: центристский блок "Третий путь" (11%), коалиция левых партий и ультраправая "Конфедерация" (по 10%).

Политические баталии

"Право и справедливость" (ПиС) в своей политической кампании делала акцент на стабильности и традиции. Указывала, что провела Польшу через пандемию, российское вторжение в Украину.

"Гражданская коалиция" (ГК) обещает улучшить отношения с Брюсселем, увеличить доходы и инвестиции в образование и здравоохранение.

Между двумя политическими силами перед выборами происходили настоящие баталии. Оппоненты называли друг друга не только конкурентами, но и врагами.

Не только выборы

Одновременно с парламентскими выборами в Польше состоится референдум по четырем вопросам: продажа государственного имущества иностранцам, повышение пенсионного возраста, стена на границе Польши и Беларуси, допуск нелегальных иммигрантов из Ближнего Востока и Африки.