Выборы в Польше дают экономике ЕС новый импульс, - Bloomberg

После восьми лет националистического правления и регулярных нападок на ЕС польская партия "Право и справедливость", похоже, близка к поражению на выборах, и этот результат положит конец долгой главе популизма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Согласно экзит-полу, оппозиция получает большинство: "Гражданская платформа" под руководством бывшего президента Европейского совета Дональда Туска набрала 32% голосов при рекордной явке. Альянс "Третий путь" получил 13%, а Левая партия - 8,6%, что даст трем группам 248 мест в нижней палате парламента, состоящей из 460 человек.

В случае подтверждения результат создаст возможности для ЕС. В ближайшее время Польша будет стремиться получить более 35 млрд евро из фондов ЕС, чтобы дать толчок крупнейшей экономике Восточной Европы, пишет издание.

Помимо этого, существует перспектива изоляции венгерского Виктора Орбана, еще одного популиста, которого до сих пор защищал альянс с "Правом и справедливостью", отмечает Bloomberg.

Выборы в Польше

Парламентские выборы в Польше прошли в воскресенье, 15 октября. По их результатам определятся 460 членов Сейма (нижняя палата) и 100 сенаторов (верхняя палата).

Лидер польской оппозиции и глава блока "Гражданская коалиция" Дональд Туск заявил о победе на выборах и готовности сформировать новое демократическое правительство.

По данным экзит-пола, в Польше установлен рекорд явки на парламентских выборах: проголосовало более 70% избирателей.