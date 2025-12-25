Польские истребители ночью перехватили самолет-разведчик РФ

Польские ВВС поднимали боевые самолеты в воздух, чтобы перехватить и сопроводить российский разведывательный борт, который пролетал недалеко от границ польского воздушного пространства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.
По информации Оперативного командования Вооруженных сил, в ночное время было зафиксировано проникновение в воздушное пространство Польши объектов с территории Беларуси.
Также в Польше зафиксировали очередное вторжение в свое пространство воздушных шаров из Беларуси.
"После проведения детального анализа было установлено, что это, скорее всего, были контрабандные воздушные шары, которые двигались в соответствии с направлением и скоростью ветра.", - сообщили в командовании.
Также отмечается, что из соображений безопасности полеты гражданской авиации над Подляским воеводством были временно ограничены.
Напомним, сегодня стало известно, что над Британией было перехвачено несколько бомбардировщиков Ту-95МС в сопровождении истребителей Су-33.
Также в октябре Польша поднимала в воздух свои истребители МиГ-29 для перехвата российского самолета-разведчика Ил-20. Это был третий подобный инцидент за неделю.
В сентябре НАТО поднимало в небо истребители из-за российского самолета-разведчика, который находился над Балтийским морем. За два дня до этого, 19 сентября российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии и находились там в течение 12 минут.
Кроме того, в Норвегии рассказали, что в текущем году РФ трижды нарушала их воздушное пространство - каждое нарушение длилось от одной до четырех минут.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявлял, что страны НАТО собираются сбивать только те российские самолеты-нарушители, которые атакуют их территорию.