Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Польські винищувачі вночі перехопили літак-розвідник РФ

Фото: польські винищувачі вночі перехопили літак-розвідник РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Польські ВПС підіймали бойові літаки в повітря, щоб перехопити та супроводити російський розвідувальний борт, який пролітав неподалік меж польського повітряного простору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

За інформацією Оперативного командування Збройних сил, у нічний час було зафіксовано проникнення в повітряний простір Польщі об’єктів із території Білорусі.

Також у Польщі зафіксували чергове вторгнення у свій простір повітряних куль з Білорусі.

"Після проведення детального аналізу було встановлено, що це, найімовірніше, були контрабандні повітряні кулі, які рухалися відповідно до напрямку та швидкості вітру. ", – повідомили у командуванні.

Також зазначається, що з міркувань безпеки польоти цивільної авіації над Підляським воєводством були тимчасово обмежені.

Авіація НАТО перехоплює російські літаки

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що над Британією було перехоплено кілька бомбардувальників Ту-95МС у супроводі винищувачів Су-33.

Також у жовтні Польща піднімала в повітря свої винищувачі МіГ-29 для перехоплення російського літака-розвідника Іл-20. Це був третій подібний інцидент за тиждень.

У вересні НАТО піднімало в небо винищувачі через російський літак-розвідник, який перебував над Балтійським морем. За два дні до цього, 19 вересня російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії і перебували там протягом 12 хвилин.

Крім того, у Норвегії розповіли, що у поточному році РФ тричі порушувала їхній повітряний простір - кожне порушення тривало від однієї до чотирьох хвилин.

Держсекретар США Марко Рубіо раніше заявляв, що країни НАТО збираються збивати лише ті російські літаки-порушники, які атакують їхню територію.

НАТОРосійська ФедераціяПольща