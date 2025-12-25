Польські винищувачі вночі перехопили літак-розвідник РФ

Авіація НАТО перехоплює російські літаки

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що над Британією було перехоплено кілька бомбардувальників Ту-95МС у супроводі винищувачів Су-33.

Також у жовтні Польща піднімала в повітря свої винищувачі МіГ-29 для перехоплення російського літака-розвідника Іл-20. Це був третій подібний інцидент за тиждень.

У вересні НАТО піднімало в небо винищувачі через російський літак-розвідник, який перебував над Балтійським морем. За два дні до цього, 19 вересня російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії і перебували там протягом 12 хвилин.

Крім того, у Норвегії розповіли, що у поточному році РФ тричі порушувала їхній повітряний простір - кожне порушення тривало від однієї до чотирьох хвилин.

Держсекретар США Марко Рубіо раніше заявляв, що країни НАТО збираються збивати лише ті російські літаки-порушники, які атакують їхню територію.