Российские бомбардировщики пролетели над Британией: НАТО поднимало истребители

Российский диктатор Владимир Путин отправил ядерные бомбардировщики, чтобы угрожать северной Британии, совершив рождественский полет на большое расстояние над Норвежским морем. НАТО подняло истребители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mirror .

Известно, что такие бомбардировщики также использовались Россией для ударов по Украине.

В российском ведомстве добавили, что на определенных этапах маршрута дальнобойные бомбардировщики сопровождали истребители иностранных государств, однако там не указали, какие именно воздушные силы НАТО перехватили самолеты Ту-95МС.

"Дальнобойные бомбардировщики Ту-95МС российских воздушно-космических сил совершили запланированный полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила более семи часов", - сообщили в Минобороны РФ.

Истребители Су-33 сопровождали бомбардировщики дальнего действия в полете, что, по словам журналистов, могло быть преднамеренной попыткой разозлить Запад вблизи маршрута полета Санта-Клауса с Северного полюса.

Как сообщается, НАТО было вынуждено поднять в воздух истребители, чтобы следить за огромными российскими самолетами.

Перехват российских самолетов

Напомним, в октябре Польша поднимала в воздух свои истребители МиГ-29 для перехвата российского самолета-разведчика Ил-20. Это был третий подобный инцидент за неделю.

В сентябре НАТО поднимало в небо истребители из-за российского самолета-разведчика, который находился над Балтийским морем. За два дня до этого, 19 сентября российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии и находились там в течение 12 минут.

В ответ МИД Эстонии вызвал для выражения протеста временного поверенного РФ, а правительство обратилось к союзникам по НАТО для консультаций по статье 4. При этом РФ какое-либо нарушение отрицает.

Кроме того, в Норвегии рассказали, что в текущем году РФ трижды нарушала их воздушное пространство - каждое нарушение длилось от одной до четырех минут.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявлял, что страны НАТО собираются сбивать только те российские самолеты-нарушители, которые атакуют их территорию.

В то же время в России набросились на НАТО с угрозами войной в случае сбивания самолетов.