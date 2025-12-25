ua en ru
Чт, 25 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Российские бомбардировщики пролетели над Британией: НАТО поднимало истребители

Четверг 25 декабря 2025 12:42
UA EN RU
Российские бомбардировщики пролетели над Британией: НАТО поднимало истребители Фото: НАТО поднимало в небо истребители после пролета российских бомбардировщиков над Британией (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российский диктатор Владимир Путин отправил ядерные бомбардировщики, чтобы угрожать северной Британии, совершив рождественский полет на большое расстояние над Норвежским морем. НАТО подняло истребители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mirror.

Как сообщается, НАТО было вынуждено поднять в воздух истребители, чтобы следить за огромными российскими самолетами.

Истребители Су-33 сопровождали бомбардировщики дальнего действия в полете, что, по словам журналистов, могло быть преднамеренной попыткой разозлить Запад вблизи маршрута полета Санта-Клауса с Северного полюса.

"Дальнобойные бомбардировщики Ту-95МС российских воздушно-космических сил совершили запланированный полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила более семи часов", - сообщили в Минобороны РФ.

В российском ведомстве добавили, что на определенных этапах маршрута дальнобойные бомбардировщики сопровождали истребители иностранных государств, однако там не указали, какие именно воздушные силы НАТО перехватили самолеты Ту-95МС.

Известно, что такие бомбардировщики также использовались Россией для ударов по Украине.

Перехват российских самолетов

Напомним, в октябре Польша поднимала в воздух свои истребители МиГ-29 для перехвата российского самолета-разведчика Ил-20. Это был третий подобный инцидент за неделю.

В сентябре НАТО поднимало в небо истребители из-за российского самолета-разведчика, который находился над Балтийским морем. За два дня до этого, 19 сентября российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии и находились там в течение 12 минут.

В ответ МИД Эстонии вызвал для выражения протеста временного поверенного РФ, а правительство обратилось к союзникам по НАТО для консультаций по статье 4. При этом РФ какое-либо нарушение отрицает.

Кроме того, в Норвегии рассказали, что в текущем году РФ трижды нарушала их воздушное пространство - каждое нарушение длилось от одной до четырех минут.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявлял, что страны НАТО собираются сбивать только те российские самолеты-нарушители, которые атакуют их территорию.

В то же время в России набросились на НАТО с угрозами войной в случае сбивания самолетов.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Российская Федерация Великобритания
Новости
Дроны СБУ приостановили работу газового завода-гиганта в России, - источники
Дроны СБУ приостановили работу газового завода-гиганта в России, - источники
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну