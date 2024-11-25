Польские фермеры блокировали границу с Украиной, а ВСУ ударили по С-400: новости за выходные

Днем 23 ноября польские фермеры в очередной раз заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной. Тем временем военные Вооруженных сил Украины ударили по полку ракетных войск РФ в Курской области.

Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина .

Польские фермеры в очередной раз заблокировали границу с Украиной

Митингующие в субботу, 23 ноября, ограничили движение грузовиков. Аграрии заявили, что протестуют по двум причинам. При этом ни одна из них не касалась Украины.

Первая причина забастовки фермеров - невыполнение требований по налогам, а другая – подписание Евросоюзом соглашения о свободной торговле со странами Южной Америки (Бразилией, Аргентиной, Парагваем и Уругваем).

В комментарии РБК-Украина Министерство агрополитики заявило, что у польских фермеров нет претензий к украинским товарам, их протест - это способ давления на власть.

К вечеру 24 ноября польские фермеры все же разблокировали пункт пропуска "Шегини-Медика".

ВСУ ударили по полку ракетных войск РФ

Силы обороны Украины ударили по полку ракетных войск РФ в Курской области. В частности, благодаря этой атаке был поражен радар комплекса С-400.

Как отметили в Генштабе, подразделение вооруженных сил РФ, по которому пришелся удар, вело боевую работу в режиме "земля-земля", то есть поражая наземные неподвижные цели.

Детальнее об операциях украинских военных, можно узнать в материале РБК-Украина.

В Румынии объявили результаты экзитполов на выборах президента

Напомним, что 24 ноября в Румынии стартовал первый тур голосования за выборы президента.

По результатам экзитполов, во второй тур выходят премьер Марчел Чолаку и либеральная кандидатка Елена Ласкони.

"Укрэнерго" установило ограничения по свету на 25 ноября

В Украине в воскресенье 25 ноября все еще будут действовать графики отключения электроэнергии.

Однако свет будут выключать только у одной очереди за раз.

Солдаты КНДР уже участвовали в боях против ВСУ в Курской области

Начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич заявил, что на территории Курской области РФ уже находятся более 11 тысяч военных КНДР.

Кроме того, что уже были зафиксированы бои северокорейских солдат с бойцами ВСУ, Баргилевич рассказал, что они из себя представляют.

Подробнее об этом, можно узнать в материале РБК-Украина.

МВД анонсировало разрешения на владение оружием в "Дії"

В приложении "Дія" появится новая опция.

С помощью нее желающие смогут получить и продлить разрешения на владение оружием.

Украинская инициатива спасла от голода 20 млн человек

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что инициатива "Зерно из Украины" спасла от голода около 20 миллионов человек.

Он отметил, что программа успешно работает и будет расширяться.