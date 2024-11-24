В Румынии объявили результаты экзитполов на выборах президента: кто лидирует
В Румынии объявили результаты экзитполов на выборах президента. Предварительно, во второй тур выходят премьер Марчел Чолаку и либеральный кандидат Елена Ласкони.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Europa Liberă România.
Заметим, что эти данные пока не учитывают голосов из-за рубежа, однако, вероятно, правый кандидат Джордже Симион, который неохотно относится к помощи Украине, во второй тур не пройдет.
Отмечается, что сразу после закрытия избирательных участков были опубликованы результаты экзитполов первого тура президентских выборов. Они были объявлены в прямом эфире на Digi 24. Речь идет о двух экзитполах.
Согласно экзитполу CIRA-AVANGARDE-INSOMAR:
- Марчел Чолаку набирает 25,00%
- Елена Ласкони 18,00%
- Келин Джорджеску 16.00%
- Джордже Симион 15.00%
- Николае Чуке 14.00%
- Мирча Геоане 5.00%
- Келемен Хунор 4.00%
- Кристиан Дьяконеску 2.00%
Согласно экзитполу CURS:
- Марчел Чолаку имеет 25%
- Елена Ласкони 18,1%
- Келин Георгеску 16%
- Джордже Симион 14,1%
- Николае Чуке 13%
- Мирча Джоанне 5,5%
Напомним, что сегодня, 24 ноября, в Румынии стартовал первый тур голосования за выборы президента.
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