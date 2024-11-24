В Румынии объявили результаты экзитполов на выборах президента: кто лидирует

В Румынии объявили результаты экзитполов на выборах президента. Предварительно, во второй тур выходят премьер Марчел Чолаку и либеральный кандидат Елена Ласкони.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Europa Liberă România .

Заметим, что эти данные пока не учитывают голосов из-за рубежа, однако, вероятно, правый кандидат Джордже Симион, который неохотно относится к помощи Украине, во второй тур не пройдет.

Отмечается, что сразу после закрытия избирательных участков были опубликованы результаты экзитполов первого тура президентских выборов. Они были объявлены в прямом эфире на Digi 24. Речь идет о двух экзитполах.

Согласно экзитполу CIRA-AVANGARDE-INSOMAR:

Марчел Чолаку набирает 25,00%

Елена Ласкони 18,00%

Келин Джорджеску 16.00%

Джордже Симион 15.00%

Николае Чуке 14.00%

Мирча Геоане 5.00%

Келемен Хунор 4.00%

Кристиан Дьяконеску 2.00%

Согласно экзитполу CURS: