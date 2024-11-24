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В Румынии объявили результаты экзитполов на выборах президента: кто лидирует

Румыния, Воскресенье 24 ноября 2024 22:06
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В Румынии объявили результаты экзитполов на выборах президента: кто лидирует Фото: в Румынии объявили результаты экзитполов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Румынии объявили результаты экзитполов на выборах президента. Предварительно, во второй тур выходят премьер Марчел Чолаку и либеральный кандидат Елена Ласкони.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Europa Liberă România.

Заметим, что эти данные пока не учитывают голосов из-за рубежа, однако, вероятно, правый кандидат Джордже Симион, который неохотно относится к помощи Украине, во второй тур не пройдет.

Отмечается, что сразу после закрытия избирательных участков были опубликованы результаты экзитполов первого тура президентских выборов. Они были объявлены в прямом эфире на Digi 24. Речь идет о двух экзитполах.

Согласно экзитполу CIRA-AVANGARDE-INSOMAR:

  • Марчел Чолаку набирает 25,00%
  • Елена Ласкони 18,00%
  • Келин Джорджеску 16.00%
  • Джордже Симион 15.00%
  • Николае Чуке 14.00%
  • Мирча Геоане 5.00%
  • Келемен Хунор 4.00%
  • Кристиан Дьяконеску 2.00%

Согласно экзитполу CURS:

  • Марчел Чолаку имеет 25%
  • Елена Ласкони 18,1%
  • Келин Георгеску 16%
  • Джордже Симион 14,1%
  • Николае Чуке 13%
  • Мирча Джоанне 5,5%

Напомним, что сегодня, 24 ноября, в Румынии стартовал первый тур голосования за выборы президента.

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