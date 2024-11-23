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Украинская инициатива спасла от голода 20 млн человек, - Зеленский

Украина, Суббота 23 ноября 2024 18:15
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Украинская инициатива спасла от голода 20 млн человек, - Зеленский Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Инициатива "Зерно из Украины" спасла от голода около 20 миллионов человек. Программа успешно работает и будет расширяться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

Зеленский отметил, что в Украине прошла уже третья встреча в поддержку одной из наших наиболее важных и символических инициатив - программы "Зерно из Украины".

"Программа действительно успешно работает, будет расширяться. Я хочу поблагодарить всех, кто это обеспечивает", - сказал он.

Он отметил, что на заседании прозвучали важные цифры и объемы помощи. Однако, по его словам, самое важное – реальные жизни людей.

"В общей сложности за время работы Grain From Ukraine - нашей программы «Зерно из Украины» – уже 20 миллионов человек удалось спасти от голода. И это только благодаря одной нашей гуманитарной программе", - подчеркнул глава Украины.

Он также подчеркнул, что в целом украинский экспорт продовольствия обеспечивает 400 миллионов человек в 100 странах мира.

Морской зерновой коридор

Напомним, что после того, как Россия вышла из "зернового соглашения" в июле 2023 года, Украина создала специальный морской коридор, предназначенный для защиты зерна и вывозимой из портов Черного моря металлургической продукции.

Среднемесячные мощности морского коридора составляют около 7 млн тонн. По прогнозу НБУ, это позволит аграриям вывезти всю продукцию, предназначенную для экспорта.

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Владимир Зеленский Зерновой коридор
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