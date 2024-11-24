ВСУ ударили по полку ракетных войск РФ в Курской области, уничтожен комплекс С-400
Силы обороны Украины ударили по полку ракетных войск РФ в Курской области. В частности, уничтожен комплекс С-400.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"В ночь на 24 ноября подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли групповой удар по позициям зенитного ракетного дивизиона 1490 зенитного ракетного полка 6 армии РФ на территории Курской области", - говорится в сообщении.
Как отмечают в Генштабе, зафиксировано успешное попадание в радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса "С-400".
"Следует отметить, что указанное подразделение вооруженных сил РФ ввело боевую работу в режиме "земля-земля", то есть поражая наземные неподвижные цели", - добавили в Генштабе.
Уничтожение российской ПВО
Украинские военные не впервые уничтожают российские зенитно-ракетные комплексы.
Например, недавно бойцы Сил беспилотных систем помогли обнаружить и уничтожить российский ЗРК С-400 "Триумф". Эта операция тоже проходила в Курской области.
Нередки случаи уничтожения и российских ЗРК "Бук". Так, в конце октября Силы обороны Украины поразили ЗРК "Бук-М3". Кроме того, во время этой операции в Луганской области, ВСУ уничтожили ЗРК "Бук-М2" оккупантов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.