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Работы продолжаются. "Укрэнерго" установило ограничения по свету на 25 ноября

Украина, Воскресенье 24 ноября 2024 18:23
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Работы продолжаются. "Укрэнерго" установило ограничения по свету на 25 ноября Фото: "Укрэнерго" установило ограничение на 25 ноября (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Украине в воскресенье 25 ноября все еще будут действовать графики отключения электроэнергии. Однако свет будут выключать только у одной очереди за раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

По данным компании, завтра планируются отключения только по одной очереди и только с 14:00 до 20:00.

Причина временного введения ограничений неизменна, а именно - повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки 17 ноября.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - отметили в "Укрэнерго".

В то же время, в компании пояснили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

"Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнавайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях. Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет появляется по графику", - добавили в компании

Возврат графиков отключения света в Украине

Напомним, что утром 17 ноября Россия нанесла очередной удар по энергетической инфраструктуре Украины, что заставило ввести графики отключений света.

Более того, 21 ноября российские войска повторно атаковали энергосистему страны. После этого расписание отключений было изменено.

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Графики отключения света Отключения света
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