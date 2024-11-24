Работы продолжаются. "Укрэнерго" установило ограничения по свету на 25 ноября

В Украине в воскресенье 25 ноября все еще будут действовать графики отключения электроэнергии. Однако свет будут выключать только у одной очереди за раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

По данным компании, завтра планируются отключения только по одной очереди и только с 14:00 до 20:00.

Причина временного введения ограничений неизменна, а именно - повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки 17 ноября.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - отметили в "Укрэнерго".

В то же время, в компании пояснили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

"Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнавайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях. Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет появляется по графику", - добавили в компании