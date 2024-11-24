МВД анонсировало разрешения на владение оружием в "Дії"
В приложении "Дія" появится новая опция. С помощью нее желающие могут получить и продлить разрешения на владение оружием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины.
Заместитель Министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый напомнил, что с июня 2023 года действует Единый реестр оружия и электронный кабинет владельца оружия.
Драпятый сообщил, что ранее МВД провел опрос среди пользователей электронного кабинета, показавший, что граждане хотят видеть в его функционале карты тиров и стрельбищ, мастерских по ремонту оружия, магазины оружия.
"Есть высокий спрос на продолжение цифровизации услуг, а потому это наш несомненный приоритет во всей системе органов МВД, определенный Министром внутренних дел Украины Игорем Клименко", - заявил Драпятый.
Другие услуги в "Дії"
Министерство цифровой трансформации постоянно расширяет функционал портала и мобильного приложения "Дія", добавляя новые услуги для удобства пользователей.
Среди доступных возможностей в приложении:
- загрузка информации об образовании, свидетельство о рождении, идентификационный код или студенческий билет;
- использование услуг электронного нотариата "Нота";
- покупка транспортного средства;
- подача заявления на назначение пенсии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.