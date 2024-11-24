ua en ru
Вс, 24 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

МВД анонсировало разрешения на владение оружием в "Дії"

Украина, Воскресенье 24 ноября 2024 19:57
UA EN RU
МВД анонсировало разрешения на владение оружием в "Дії" Фото: у "Дії" появится новая услуга (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В приложении "Дія" появится новая опция. С помощью нее желающие могут получить и продлить разрешения на владение оружием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины.

Заместитель Министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый напомнил, что с июня 2023 года действует Единый реестр оружия и электронный кабинет владельца оружия.

Драпятый сообщил, что ранее МВД провел опрос среди пользователей электронного кабинета, показавший, что граждане хотят видеть в его функционале карты тиров и стрельбищ, мастерских по ремонту оружия, магазины оружия.

"Есть высокий спрос на продолжение цифровизации услуг, а потому это наш несомненный приоритет во всей системе органов МВД, определенный Министром внутренних дел Украины Игорем Клименко", - заявил Драпятый.

Другие услуги в "Дії"

Министерство цифровой трансформации постоянно расширяет функционал портала и мобильного приложения "Дія", добавляя новые услуги для удобства пользователей.

Среди доступных возможностей в приложении:

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дия
NEWS
AP показало обломки ракеты "Орешник", которой РФ атаковала Днепр
AP показало обломки ракеты "Орешник", которой РФ атаковала Днепр
DAILY
"Голодомор должен был сломать хребет нации". Как геноцид стал для Украины травмой поколений
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Голодомор должен был сломать хребет нации". Как геноцид стал для Украины травмой поколений