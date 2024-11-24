В Румынии проходят выборы президента
Президентские выборы проходят в Румынии в воскресенье, 24 ноября. Стартовал первый тур голосования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.
Сегодня в Румынии начали выбирать нового президента. Избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени и закроются в 21:00.
В Румынии официально зарегистрировано чуть более 19 млн избирателей. Из них почти миллион проживает за границей. В других странах голосование началось еще в пятницу. Всего для голосования открыли почти 19 тысяч участков.
В первом туре президентских выборов в бюллетени внесли 14 кандидатов на пост президента. Один из кандидатов, бывший премьер-министр Румынии Людовик Орбан, снялся с выборов. Он призвал поддержать лидера правоцентристского оппозиционного Союза спасения Румынии (USR) Елену Ласкони.
По данным соцопросов, лидируют левый премьер-министр Румынии Марчел Чолаку и глава оппозиционной ультраправой партии AUR Джордже Симион, подозреваемый в связях с РФ.
Это были девятые президентские выборы в Румынии после революции 1989 года. За последние 35 лет в стране было четыре президента: Ион Илиеску, Эмиль Константинеску, Траян Бэсеску и Клаус Иоганнис. Последний был президентом два срока и не может участвовать в выборах этого года.
Напомним, в этом году во многих странах проходили президентские или парламентские выборы. Согласно Конституции, очередные президентские выборы в Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Однако во время действия военного положения проводить выборы запрещенного.
В этом году, в частности, избрали нового президента США. На выборах победил республиканец Дональд Трамп. Это его второй срок и историческое возвращение в Белый дом. Инаугурация Трампа запланирована на январь 2025 года.
Также в этом году состоялись выборы в Европарламент, после которых сменилось руководство ключевых европейских институций.
Недавно парламентские выборы прошли в Грузии. Однако голосование не было спокойным и сопровождалось многочисленными нарушениями. Оппозиция отказалась признавать результаты голосования.
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