Трех украинцев избили в Польше: нападавшими оказались подростки

16:00 15.05.2026 Пт
2 мин
Было ли это преступление на национальной почве?
aimg Елена Чупровская
Трех украинцев избили в Польше: нападавшими оказались подростки Иллюстративное фото: Польские подростки жестоко избили трех украинцев (Getty Images)
Трех украинских подростков жестоко избили в центре Варшавы. За несколько дней полиция установила подозреваемых - ими оказались граждане Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание RMF24.

Что произошло

7 мая на мосту Свентокрыжском в Варшаве трое подростков из Украины подверглись нападению. Один из пострадавших получил настолько серьезные травмы, что оказался в больнице.

Полиция задержала пятерых граждан Польши в возрасте от 15 до 18 лет.

"Нулевая толерантность к агрессии. Несколько дней назад на мосту Свентокрыжском в Варшаве были жестоко избиты трое подростков, граждан Украины. В связи с нападением полицейские задержали пять человек, граждан Польши в возрасте 15-18 лет. Продолжаются дальнейшие процессуальные действия", - заявил министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервинский.

Было ли это нападение на национальной почве

Полиция подчеркнула: доказательства, собранные по состоянию на 11 мая, не указывают на то, что инцидент имел националистическую подоплеку.

Следствие продолжается. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Также готовится процессуальная документация для передачи в прокуратуру.

Напомним, в Польше начали аннулировать условные лицензии украинским врачам, которые не подтвердили знание польского языка на уровне B1. Под угрозой увольнения оказались около тысячи медиков из Украины.

Как сообщало РБК-Украина, украинцы, которые официально работали в Польше, имеют право на польскую пенсию от ZUS - стаж из обеих стран может засчитываться вместе.

