Украинцы могут получать пенсии в Польше: как суммируется стаж и начисляются выплаты

Граждане Украины могут получать пенсионные выплаты от польского Управления социального страхования (ZUS), если имеют официальный страховой стаж в Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на inPoland .

Главное: Межгосударственное соглашение: Выплаты польских пенсий украинцам регулируются Соглашением о социальном обеспечении, действующим с 2014 года.

Выплаты польских пенсий украинцам регулируются Соглашением о социальном обеспечении, действующим с 2014 года. Распределение выплат: Каждая страна выплачивает пенсию только за тот период стажа, который человек официально отработал на ее территории.

Каждая страна выплачивает пенсию только за тот период стажа, который человек официально отработал на ее территории. Суммирование стажа: Для назначения пенсии страховой стаж, приобретенный в Украине и Польше, может учитываться совместно, если лет работы в одной стране недостаточно.

Для назначения пенсии страховой стаж, приобретенный в Украине и Польше, может учитываться совместно, если лет работы в одной стране недостаточно. Условия для старшего поколения: Лицам, рожденным до 1949 года, для пенсии нужно иметь 20 лет стажа женщинам или 25 лет мужчинам.

Лицам, рожденным до 1949 года, для пенсии нужно иметь 20 лет стажа женщинам или 25 лет мужчинам. Новая система: Для рожденных после 1948 года размер выплат зависит от суммы взносов, уплаченных в польский ZUS.

Для рожденных после 1948 года размер выплат зависит от суммы взносов, уплаченных в польский ZUS. Минимальная пенсия: На доплату к минимальной польской пенсии имеют право только те украинцы, которые имеют достаточный стаж и постоянно проживают в Польше.

На доплату к минимальной польской пенсии имеют право только те украинцы, которые имеют достаточный стаж и постоянно проживают в Польше. Статистика: По состоянию на 2025 год пенсионные выплаты от польского управления ZUS получали около 12 тысяч граждан Украины.

Основанием для выплаты польских пенсий украинцам является Соглашение о социальном обеспечении между Украиной и Польшей, которое действует с 1 января 2014 года. Документ позволяет учитывать страховой стаж, приобретенный в двух странах.

Как работает система пенсий для украинцев в Польше

Согласно договору, каждая страна выплачивает пенсию только за тот период работы, который человек официально отработал на ее территории. То есть польский ZUS начисляет выплаты за годы работы в Польше, а Пенсионный фонд Украины - за стаж, полученный в Украине.

В то же время действует принцип суммирования страхового стажа. Это означает, что если человек не имеет достаточно лет работы только в одной стране, могут учитываться периоды страхования в обоих государствах.

Какие правила действуют для разных поколений пенсионеров

В Польше правила назначения пенсии зависят от даты рождения.

Для людей, рожденных до 1 января 1949 года, ключевым является страховой стаж. Женщинам нужно иметь не менее 20 лет стажа, мужчинам - 25 лет. Пенсионный возраст составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Если человек имеет недостаточный стаж в Польше, ZUS может учесть годы работы в Украине. Однако сам размер польской пенсии вычисляют только на основе взносов, уплаченных в Польше.

Для лиц, рожденных после 31 декабря 1948 года, действует новая система. В этом случае размер пенсии зависит преимущественно от суммы взносов, которые поступали в ZUS.

Даже короткий период официальной работы в Польше может дать право на пенсию по достижении пенсионного возраста. В то же время из-за небольшого страхового стажа выплаты часто являются низкими.

Когда можно получить минимальную пенсию

Для получения доплаты к минимальной польской пенсии нужно выполнить дополнительные условия. В частности, речь идет о достаточном страховом стаже и постоянном проживании на территории Польши.

По данным польской стороны, в 2025 году пенсии от ZUS получали около 12 тысяч граждан Украины.