Украинцы могут получать пенсии в Польше: как суммируется стаж и начисляются выплаты
Граждане Украины могут получать пенсионные выплаты от польского Управления социального страхования (ZUS), если имеют официальный страховой стаж в Польше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на inPoland.
Главное:
- Межгосударственное соглашение: Выплаты польских пенсий украинцам регулируются Соглашением о социальном обеспечении, действующим с 2014 года.
- Распределение выплат: Каждая страна выплачивает пенсию только за тот период стажа, который человек официально отработал на ее территории.
- Суммирование стажа: Для назначения пенсии страховой стаж, приобретенный в Украине и Польше, может учитываться совместно, если лет работы в одной стране недостаточно.
- Условия для старшего поколения: Лицам, рожденным до 1949 года, для пенсии нужно иметь 20 лет стажа женщинам или 25 лет мужчинам.
- Новая система: Для рожденных после 1948 года размер выплат зависит от суммы взносов, уплаченных в польский ZUS.
- Минимальная пенсия: На доплату к минимальной польской пенсии имеют право только те украинцы, которые имеют достаточный стаж и постоянно проживают в Польше.
- Статистика: По состоянию на 2025 год пенсионные выплаты от польского управления ZUS получали около 12 тысяч граждан Украины.
Основанием для выплаты польских пенсий украинцам является Соглашение о социальном обеспечении между Украиной и Польшей, которое действует с 1 января 2014 года. Документ позволяет учитывать страховой стаж, приобретенный в двух странах.
Как работает система пенсий для украинцев в Польше
Согласно договору, каждая страна выплачивает пенсию только за тот период работы, который человек официально отработал на ее территории. То есть польский ZUS начисляет выплаты за годы работы в Польше, а Пенсионный фонд Украины - за стаж, полученный в Украине.
В то же время действует принцип суммирования страхового стажа. Это означает, что если человек не имеет достаточно лет работы только в одной стране, могут учитываться периоды страхования в обоих государствах.
Какие правила действуют для разных поколений пенсионеров
В Польше правила назначения пенсии зависят от даты рождения.
Для людей, рожденных до 1 января 1949 года, ключевым является страховой стаж. Женщинам нужно иметь не менее 20 лет стажа, мужчинам - 25 лет. Пенсионный возраст составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.
Если человек имеет недостаточный стаж в Польше, ZUS может учесть годы работы в Украине. Однако сам размер польской пенсии вычисляют только на основе взносов, уплаченных в Польше.
Для лиц, рожденных после 31 декабря 1948 года, действует новая система. В этом случае размер пенсии зависит преимущественно от суммы взносов, которые поступали в ZUS.
Даже короткий период официальной работы в Польше может дать право на пенсию по достижении пенсионного возраста. В то же время из-за небольшого страхового стажа выплаты часто являются низкими.
Когда можно получить минимальную пенсию
Для получения доплаты к минимальной польской пенсии нужно выполнить дополнительные условия. В частности, речь идет о достаточном страховом стаже и постоянном проживании на территории Польши.
По данным польской стороны, в 2025 году пенсии от ZUS получали около 12 тысяч граждан Украины.
