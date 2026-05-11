Тест на лояльность и 8 лет проживания: Польша меняет правила получения гражданства
В Польше готовят изменения в процедуру получения гражданства для иностранцев. Среди нововведений - специальный тест на знание истории и ценностей страны, а также увеличение минимального срока проживания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на inPoland.
Какие изменения планируют ввести
Министерство внутренних дел и администрации Польши работает над изменениями в Закон о польском гражданстве. Ведомство еще в октябре 2025 года представило основные предложения по новым правилам.
Согласно планам, иностранцы для получения гражданства должны будут:
- сдать специальный тест примерно из 40 вопросов;
- подтвердить знание польского языка минимум на уровне B2;
- подписать акт лояльности к Республике Польша;
- прожить в Польше не менее восьми лет;
- иметь польское налоговое резидентство.
Что будут проверять в тесте
В польском МВД объяснили, что так называемый "тест на гражданство" должен оценивать уровень интеграции человека в польское общество.
В частности, будут проверять:
- знание истории Польши;
- понимание ценностей и принципов государства;
- уровень интеграции в национальное сообщество.
В министерстве отмечают, что изменения должны повысить престиж польского гражданства и ввести четкие критерии для тех, кто хочет его получить.
Что говорят в польском правительстве
В МВСіА Польши заявили, что польское гражданство рассматривают как привилегию, которую нужно заслужить.
Именно поэтому правительство хочет ужесточить требования к иностранцам и гарантировать, что гражданство будут получать люди, которые интегрировались в польское общество и разделяют основные принципы государства.
Пока речь идет лишь о подготовке изменений в законодательство. Окончательное решение по новым правилам должен принять польский парламент.
