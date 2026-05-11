Тест на лояльность и 8 лет проживания: Польша меняет правила получения гражданства

В Польше готовят изменения в процедуру получения гражданства для иностранцев. Среди нововведений - специальный тест на знание истории и ценностей страны, а также увеличение минимального срока проживания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на inPoland .

Главное: Новые требования: МВД Польши предлагает ужесточить условия для иностранцев: минимальный срок проживания планируют увеличить до 8 лет, а знание языка подтверждать на уровне не ниже B2.

"Тест на гражданство": Вводится экзамен из 40 вопросов на знание польской истории, ценностей и принципов государства для оценки уровня интеграции кандидата.

Акт лояльности: От претендентов будут требовать подписания официальной декларации о лояльности к Республике Польша.

Экономический фактор: Обязательным условием станет наличие польского налогового резидентства - иностранец должен платить налоги именно в Польше.

Статус гражданства: Правительство Польши официально рассматривает паспорт как привилегию, которую нужно "заслужить" через глубокую интеграцию в общество.

Этап внедрения: Сейчас законопроект находится на стадии подготовки правительством, окончательное решение должен принять польский Сейм.

Цель реформы: Введение четких критериев, которые гарантируют, что новыми гражданами будут становиться только те люди, которые полностью разделяют польские национальные принципы.

Какие изменения планируют ввести

Министерство внутренних дел и администрации Польши работает над изменениями в Закон о польском гражданстве. Ведомство еще в октябре 2025 года представило основные предложения по новым правилам.

Согласно планам, иностранцы для получения гражданства должны будут:

сдать специальный тест примерно из 40 вопросов;

подтвердить знание польского языка минимум на уровне B2;

подписать акт лояльности к Республике Польша;

прожить в Польше не менее восьми лет;

иметь польское налоговое резидентство.

Что будут проверять в тесте

В польском МВД объяснили, что так называемый "тест на гражданство" должен оценивать уровень интеграции человека в польское общество.

В частности, будут проверять:

знание истории Польши;

понимание ценностей и принципов государства;

уровень интеграции в национальное сообщество.

В министерстве отмечают, что изменения должны повысить престиж польского гражданства и ввести четкие критерии для тех, кто хочет его получить.

Что говорят в польском правительстве

В МВСіА Польши заявили, что польское гражданство рассматривают как привилегию, которую нужно заслужить.

Именно поэтому правительство хочет ужесточить требования к иностранцам и гарантировать, что гражданство будут получать люди, которые интегрировались в польское общество и разделяют основные принципы государства.

Пока речь идет лишь о подготовке изменений в законодательство. Окончательное решение по новым правилам должен принять польский парламент.