ua en ru
Пн, 11 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

Тест на лояльность и 8 лет проживания: Польша меняет правила получения гражданства

19:01 11.05.2026 Пн
3 мин
От иностранцев будут требовать истории и ценностей страны
aimg Татьяна Веремеева
Тест на лояльность и 8 лет проживания: Польша меняет правила получения гражданства Фото: Польский паспорт (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

В Польше готовят изменения в процедуру получения гражданства для иностранцев. Среди нововведений - специальный тест на знание истории и ценностей страны, а также увеличение минимального срока проживания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на inPoland.

Читайте также: Срок увеличили до 10 лет: Португалия изменила правила предоставления гражданства для украинцев

Главное:

  • Новые требования: МВД Польши предлагает ужесточить условия для иностранцев: минимальный срок проживания планируют увеличить до 8 лет, а знание языка подтверждать на уровне не ниже B2.
  • "Тест на гражданство": Вводится экзамен из 40 вопросов на знание польской истории, ценностей и принципов государства для оценки уровня интеграции кандидата.
  • Акт лояльности: От претендентов будут требовать подписания официальной декларации о лояльности к Республике Польша.
  • Экономический фактор: Обязательным условием станет наличие польского налогового резидентства - иностранец должен платить налоги именно в Польше.
  • Статус гражданства: Правительство Польши официально рассматривает паспорт как привилегию, которую нужно "заслужить" через глубокую интеграцию в общество.
  • Этап внедрения: Сейчас законопроект находится на стадии подготовки правительством, окончательное решение должен принять польский Сейм.
  • Цель реформы: Введение четких критериев, которые гарантируют, что новыми гражданами будут становиться только те люди, которые полностью разделяют польские национальные принципы.

Какие изменения планируют ввести

Министерство внутренних дел и администрации Польши работает над изменениями в Закон о польском гражданстве. Ведомство еще в октябре 2025 года представило основные предложения по новым правилам.

Согласно планам, иностранцы для получения гражданства должны будут:

  • сдать специальный тест примерно из 40 вопросов;
  • подтвердить знание польского языка минимум на уровне B2;
  • подписать акт лояльности к Республике Польша;
  • прожить в Польше не менее восьми лет;
  • иметь польское налоговое резидентство.

Что будут проверять в тесте

В польском МВД объяснили, что так называемый "тест на гражданство" должен оценивать уровень интеграции человека в польское общество.

В частности, будут проверять:

  • знание истории Польши;
  • понимание ценностей и принципов государства;
  • уровень интеграции в национальное сообщество.

В министерстве отмечают, что изменения должны повысить престиж польского гражданства и ввести четкие критерии для тех, кто хочет его получить.

Что говорят в польском правительстве

В МВСіА Польши заявили, что польское гражданство рассматривают как привилегию, которую нужно заслужить.

Именно поэтому правительство хочет ужесточить требования к иностранцам и гарантировать, что гражданство будут получать люди, которые интегрировались в польское общество и разделяют основные принципы государства.

Пока речь идет лишь о подготовке изменений в законодательство. Окончательное решение по новым правилам должен принять польский парламент.

Ранее РБК-Украина писало, что Швеция ужесточила правила получения гражданства для иностранцев. Отныне для получения паспорта нужно прожить в стране не менее 8 лет, сдать тесты по шведскому языку и обществоведению, а также подтвердить стабильный доход. Новые правила начнут действовать с 6 июня и коснутся даже тех, кто подал документы раньше.

Также правила получения гражданства ужесточила Япония. Отныне иностранцам нужно прожить в стране не менее 10 лет вместо 5, а также пройти более строгую проверку финансовой дисциплины, знания языка и интеграции в общество.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Польша
Новости
Украина совместно с Германией запустит программу Brave Germany
Украина совместно с Германией запустит программу Brave Germany
Аналитика
Смена тактики и новые цели: на что может пойти Россия, чтобы переломить ход войны
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Смена тактики и новые цели: на что может пойти Россия, чтобы переломить ход войны