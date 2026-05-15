ua en ru
Пт, 15 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Києва Обмін полоненими Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Трьох українців побили у Польщі: нападниками виявилися підлітки

16:00 15.05.2026 Пт
2 хв
Чи був це злочин на національному ґрунті?
aimg Олена Чупровська
Трьох українців побили у Польщі: нападниками виявилися підлітки Ілюстративне фото: Польські підлітки жорстоко побили трьох українців (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Трьох українських підлітків жорстоко побили в центрі Варшави. За кілька днів поліція встановила підозрюваних - ними виявились громадяни Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання RMF24.

Читайте також: Тест на лояльність та 8 років проживання: Польща змінює правила отримання громадянства


Що сталося

7 травня на мосту Свентокризькому у Варшаві троє підлітків з України зазнали нападу. Один з постраждалих отримав настільки серйозні травми, що опинився в лікарні.

Поліція затримала п'ятьох громадян Польщі віком від 15 до 18 років.

"Нульова толерантність до агресії. Кілька днів тому на мосту Свентокризькому у Варшаві було жорстоко побито трьох підлітків, громадян України. У зв'язку з нападом поліцейські затримали п'ять осіб, громадян Польщі віком 15-18 років. Продовжуються подальші процесуальні дії", - заявив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марчин Кервінський.

Чи був це напад на національному ґрунті

Поліція наголосила: докази, зібрані станом на 11 травня, не вказують на те, що інцидент мав націоналістичне підґрунтя.

Слідство триває. Правоохоронці з'ясовують усі обставини події. Також готується процесуальна документація для передачі до прокуратури.

Нагадаємо, у Польщі почали анульовувати умовні ліцензії українським лікарям, які не підтвердили знання польської мови на рівні B1. Під загрозою звільнення опинилися близько тисячі медиків з України.

Як повідомляло РБК-Україна, українці, які офіційно працювали у Польщі, мають право на польську пенсію від ZUS - стаж з обох країн може зараховуватися разом.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Польща Побиття дитини
Новини
Почався обмін "1000 на 1000": скільки військових повернули з полону першим етапом
Почався обмін "1000 на 1000": скільки військових повернули з полону першим етапом
Аналітика
"Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату