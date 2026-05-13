Украинским врачам в Польше начали аннулировать лицензии: кому грозит потеря работы

Некоторые из украинских медиков в Польше оказались под угрозой увольнения. Уже сейчас многим специалистам начали аннулировать разрешения на работу из-за "языкового вопроса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita .

Главное: Потеря работы : с 1 мая в Польше начали отменять условные лицензии иностранным врачам, которые не подтвердили знание польского языка.

: с 1 мая в Польше начали отменять условные лицензии иностранным врачам, которые не подтвердили знание польского языка. Достаточный порог : для сохранения права на практику медики должны предоставить сертификат о владении языком на уровне не ниже B1.

: для сохранения права на практику медики должны предоставить сертификат о владении языком на уровне не ниже B1. Первые цифры : разрешение на работу из-за отсутствия сертификата уже потеряли 146 специалистов из стран, не входящих в ЕС.

: разрешение на работу из-за отсутствия сертификата уже потеряли 146 специалистов из стран, не входящих в ЕС. Позиция властей : Высший медицинский совет (NRL) считает врачей без знания языка "угрозой для пациентов", тогда как Минздрав Польши предлагает дать медикам еще год на его изучение.

: Высший медицинский совет (NRL) считает врачей без знания языка "угрозой для пациентов", тогда как Минздрав Польши предлагает дать медикам еще год на его изучение. Последствия для украинцев : в Польше работают около 3000 украинских врачей, треть из которых до сих пор не предоставила необходимый языковой сертификат.

: в Польше работают около 3000 украинских врачей, треть из которых до сих пор не предоставила необходимый языковой сертификат. Восстановление практики: если условную лицензию аннулировали, вернуться к профессии можно будет только через полную процедуру подтверждения квалификации.

Что нужно украинцам, чтобы сохранить лицензию

Президент Высшего медицинского совета (Naczelna Rada Lekarska или NRL) Польши Лукаш Янковский рассказал, что те из медицинских работников, которые не говорят на польском языке на достаточном уровне - не должны работать врачами в этой стране.

При этом подтвердить знание языка специалисты должны документально - сертификатом о владении польским минимум на уровне B1.

"Врачи, которые не говорят на польском, работали в больницах... Но трудно лечить пациента, не разговаривая на этом языке. По моему мнению, были ситуации, когда человек, который не говорит по-польски (трудоустроенный врачом), мог поставить под угрозу здоровье пациента", - подчеркнул глава NRL.

Сколько украинских медиков могут потерять работу

С 1 мая 2026 года Высший медицинский совет Польши уже прекратил действие условной лицензии на практику для 146 врачей из стран, не входящих в Европейский Союз. Не обошло такое решение и некоторых граждан Украины.

По оценкам NRL, в целом в Польше работает примерно 3000 украинских врачей.

Из них до сих пор не предоставили сертификат о владении польским языком около 1000 человек.

"Некоторые из этих врачей ожидают получения сертификата и предоставляют различные справки, но их статус остается непонятным. Мы аннулируем условную лицензию некоторых из этих врачей и положим конец этим теневым танцам", - констатировал Янковский.

Что делать врачам, которые остались без лицензии

Дискуссия об условиях работы иностранных медиков в Польше продолжается. Министерство здравоохранения Польши даже планирует продлить возможность работы для таких специалистов "без сертифицированного знания польского языка" еще на год.

Янковский признал, что министерство призывает NRL "быть особенно осторожными при прекращении действия лицензий, ссылаясь на будущую поправку" (в соответствующие нормативные акты).

Однако он подчеркивает: "Если кто-то не говорит по-польски, он не должен работать врачом в Польше".

Согласно информации издания Interia, уже аннулированные лицензии повторному получению не подлежат.

То есть отдельным врачам - чтобы вернуться к профессиональной деятельности - придется проходить полную процедуру признания квалификации (от нострификации диплома до прохождения интернатуры и сдачи государственного экзамена LEK).

Почему раньше "языковые требования" снизили

"Польская система здравоохранения достигла ситуации, когда люди, которые никогда не должны были в ней существовать, стали ее опорами в некоторых меньших городах или отдельных клиниках. Мы с этим не согласны", - сообщил глава NRL.

Он признал, что "украинские врачи, которые работали по условной занятости, работали преимущественно в местах, где польские врачи не хотели работать".

То есть снижение "языковых требований" стало вынужденным шагом (из-за дефицита кадров), но создало риски для стандартов лечения.

"Мы видим, как этих людей трудоустраивают, например, в отделениях неотложной помощи и больничных палатах в районах, где возникает дефицит персонала из-за системной неэффективности", - поделился Янковский.

В то же время он отметил, что "украинские медики не до конца осознают огромную ответственность - в частности уголовно-правовую - которая лежит на враче в отделении неотложной помощи".

"Не зная польского языка, они выполняют эту работу подсознательно", - объяснил президент Высшего медицинского совета.

Даже уровень B1, по мнению некоторых специалистов, является недостаточным для качественного оказания медицинской помощи.

Янковский рассказал также, что встречаются и врачи из других стран, "которые говорят на польском языке, а их дипломы признаются".

Они, по его словам, "стремятся (и часто - даже больше, чем их польские коллеги) доказать свою состоятельность на рабочем месте".

"Но не все они это делают", - подытожил Янковский.