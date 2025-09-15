ua en ru
Пн, 15 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Польщі над урядовими будівлями знищили дрон, - Туск

Польща, Понеділок 15 вересня 2025 21:55
UA EN RU
У Польщі над урядовими будівлями знищили дрон, - Туск Фото: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Польщі в понеділок ввечері, 15 вересня, над урядовими будівлями літав безпілотник. Його знищили.

Як передає РБК-Україна, про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі Х.

"Щойно Служба державної охорони нейтралізувала безпілотник, що літав над урядовими будівлями (вулиця Паркова) та Бельведером", - написав Туск.

Окрім того, за його словами, затримали двох громадян Білорусі. Поліція розслідує обставини інциденту.

Атака дронів на Польщу

Нагадаємо, в ніч на 10 вересня близько 20 російських дронів залетіли в повітряний простір Польщі. Більшість - з території Білорусі. При цьому силам ППО вдалося збити чотири безпілотники.

У Польщі знайшли уламки 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки. Один з дронів упав на територію військової бази. Уламки збитих безпілотників знайшли у 11 населених пунктах Польщі.

У зв'язку з російською атакою НАТО застосувало 4 статтю. Це дозволить державам-членам обговорити ситуацію з союзниками у Північноатлантичній раді.

За інформацією ЗМІ, Росія могла намагатися атакувати базу НАТО на території Польщі. Частина безпілотників РФ летіли в її напрямку.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте при всьому цьому назвав реакцію Альянсу на інцидент у Польщі "дуже успішною". Він підкреслив, що минула ніч показала готовність НАТО захищати кожен сантиметр своєї території, зокрема й повітряний простір.

Водночас 13 вересня у Польщі НАТО розпочало операцію "Східний вартовий" для посилення оборони східного флангу Європи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Туск Польща Дрони Атака дронів
Новини
Чи став виїзд чоловіків 18-22 років за кордон масовим: що кажуть у ДПСУ
Чи став виїзд чоловіків 18-22 років за кордон масовим: що кажуть у ДПСУ
Аналітика
Російські маневри на тлі війни: чи загрожують Україні та Європі навчання "Захід-2025"
Роман Коткореспондент РБК-Україна Російські маневри на тлі війни: чи загрожують Україні та Європі навчання "Захід-2025"