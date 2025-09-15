У Польщі над урядовими будівлями знищили дрон, - Туск

У Польщі в понеділок ввечері, 15 вересня, над урядовими будівлями літав безпілотник. Його знищили.

Як передає РБК-Україна , про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі Х .

Окрім того, за його словами, затримали двох громадян Білорусі. Поліція розслідує обставини інциденту.

"Щойно Служба державної охорони нейтралізувала безпілотник, що літав над урядовими будівлями (вулиця Паркова) та Бельведером", - написав Туск.

Атака дронів на Польщу

Нагадаємо, в ніч на 10 вересня близько 20 російських дронів залетіли в повітряний простір Польщі. Більшість - з території Білорусі. При цьому силам ППО вдалося збити чотири безпілотники.

У Польщі знайшли уламки 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки. Один з дронів упав на територію військової бази. Уламки збитих безпілотників знайшли у 11 населених пунктах Польщі.

У зв'язку з російською атакою НАТО застосувало 4 статтю. Це дозволить державам-членам обговорити ситуацію з союзниками у Північноатлантичній раді.

За інформацією ЗМІ, Росія могла намагатися атакувати базу НАТО на території Польщі. Частина безпілотників РФ летіли в її напрямку.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте при всьому цьому назвав реакцію Альянсу на інцидент у Польщі "дуже успішною". Він підкреслив, що минула ніч показала готовність НАТО захищати кожен сантиметр своєї території, зокрема й повітряний простір.

Водночас 13 вересня у Польщі НАТО розпочало операцію "Східний вартовий" для посилення оборони східного флангу Європи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі.