В Польше назвали количество истребителей МиГ-29, которые передадут Украине

"Эти самолеты покидают польскую армию в конце декабря. Они могут оказаться в музее, быть проданными или сданными на металлолом, или же они могут оказаться в Украине и помочь уничтожить наших врагов. По моему мнению, ситуация выглядит достаточно очевидной", - сказал Томчик.

Он подчеркнул, что передача авиационной техники никоим образом не ослабит обороноспособность страны.

Зато украинская сторона может предоставить Польше доступ к передовым беспилотным технологиям, которые активно разрабатываются и применяются в боевых условиях.

В то же время решение о передаче истребителей до сих пор не приняли. Эту тему, в частности, будут обсуждать во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву, который запланирован на пятницу, 19 декабря.