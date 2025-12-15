В Польше назвали количество истребителей МиГ-29, которые передадут Украине

Польша работает над передачей Украине 6-8 истребителей МиГ-29 из 14 имеющихся у страны. Их спишут с баланса польской армии до конца декабря.
Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
"Эти самолеты покидают польскую армию в конце декабря. Они могут оказаться в музее, быть проданными или сданными на металлолом, или же они могут оказаться в Украине и помочь уничтожить наших врагов. По моему мнению, ситуация выглядит достаточно очевидной", - сказал Томчик.
Он подчеркнул, что передача авиационной техники никоим образом не ослабит обороноспособность страны.
Зато украинская сторона может предоставить Польше доступ к передовым беспилотным технологиям, которые активно разрабатываются и применяются в боевых условиях.
В то же время решение о передаче истребителей до сих пор не приняли. Эту тему, в частности, будут обсуждать во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву, который запланирован на пятницу, 19 декабря.
Напомним, недавно стало известно, что Польша ведет переговоры с Украиной о передаче самолетов МиГ-29.
Передача самолетов связана с достижением ими целевых оперативных ресурсов, а также отсутствием перспектив их дальнейшей модернизации в Вооруженных силах Польши.
В обмен на новую партию советских истребителей МиГ-29 Украина передаст Польше ряд ноу-хау в сфере беспилотников, которые уже продемонстрировали свою эффективность на поле боя.
По словам посла Украины в Польше Василия Боднаря, в Польшу, среди прочего, будут доставлены украинские беспилотники. Однако он не уточнил их количество.
Также ранее стало известно, что президент Польши Кароль Навроцкий узнал о возможной передаче Украине истребителей МиГ-29 из СМИ, а не от чиновников.
По его словам, хотя он находится в постоянном контакте с премьер-министром Дональдом Туском и министром обороны Владиславом Косиняком-Камишем, в этой коммуникации "вероятно произошло недоразумение".
При этом в пятницу, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский посетит Польшу для встречи с Навроцким. Стороны обсудят вопросы безопасности, экономики и истории.