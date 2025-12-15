У Польщі назвали кількість винищувачів МіГ-29, які передадуть Україні

"Ці літаки залишають польську армію наприкінці грудня. Вони можуть опинитися в музеї, бути проданими або зданими на металобрухт, або ж вони можуть опинитися в Україні та допомогти знищити наших ворогів. На мою думку, ситуація видається досить очевидною", - сказав Томчик.

Він підкреслив, що передача авіаційної техніки жодним чином не послабить обороноздатність країни.

Натомість українська сторона може надати Польщі доступ до передових безпілотних технологій, які активно розробляються та застосовуються в бойових умовах.​

Водночас рішення щодо передачі винищувачів досі не ухвалили. Цю тему, зокрема, обговорюватимуть під час візиту президента України Володимира Зеленського до Варшави, який запланований на пʼятницю, 19 грудня.