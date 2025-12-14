У Навроцкого раскрыли темы, которые поднимут на первой встрече с Зеленским

В пятницу, 19 декабря, в Варшаве состоится первая встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Польши Кароля Навроцкого. Стороны обсудят вопросы безопасности, экономики и истории.

Об это заявил пресс-секретарь польского президента Рафал Лескевич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

"В настоящее время согласовываются детали запланированного визита. Основные темы переговоров, которые состоятся в Варшаве, будут касаться вопросов безопасности, экономики и истории", - добавил Лескевич.

Навроцкий и встреча с Зеленским

Напомним, что этим летом Кароль Навроцкий победил на выборах и 6 августа принял присягу, официально став президентом Польши, заменив на этом посту Анджея Дуду.

Уже в следующем месяце, 25 сентября, Навроцкий объявил о планах встретиться с Зеленским в Киеве. Но этой встречи так и не было.

Также президент Польши рассказал, что уже имел возможность пообщаться с Владимиром Зеленским во время Генассмблеи ООН. Он отметил, что это был короткий обмен любезностями, во время которого оба лидеры подчеркнули вызовы, с которыми сталкиваются обе страны.

Добавим, что в октябре руководитель отдела международной политики в канцелярии польского президента заявил, что если Зеленский хочет встретиться с Навроцким, то он должен сам приехать в Варшаву.