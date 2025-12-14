ua en ru
Вс, 14 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский на следующей неделе посетит Польшу

Воскресенье 14 декабря 2025 13:48
UA EN RU
Зеленский на следующей неделе посетит Польшу Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 19 декабря, посетит Польшу для встречи с президентом Каролем Навроцким.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время общения с медиа.

"Я еще раз хочу сказать, что мы благодарны Польше за поддержку. Для нас это очень важное доброе соседство. И что касается моего визита в Польшу, польская сторона нам предложила пятницу", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что не будет откладывать этот визит.

"Для нас очень важно поддерживать отношения между нами и Польшей", - подчеркнул президент.

Встреча Зеленского и Навроцкого

Напомним, 6 августа Кароль Навроцкий принял присягу и официально стал президентом Польши, заменив на посту Анджея Дуду.

Перед тем, 31 июля, Зеленский провел первый разговор с избранным президентом Польши. Лидеры поговорили о ключевых событиях, которые произойдут в ближайшие месяцы, а также договорились об обмене визитами.

25 сентября Навроцкий объявил о планах встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Президент Польши также рассказал, что уже имел возможность пообщаться с Владимиром Зеленским во время Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, это был короткий обмен любезностями, во время которого оба лидера подчеркнули вызовы, с которыми сталкиваются их страны.

Также ранее руководитель отдела международной политики в канцелярии президента Польши заявил, что если президент Украины хочет встретиться с Навроцким, то он должен сам приехать в Варшаву.

Недавно сообщалось, что встреча Зеленского и Навроцкого может состояться уже до конца года, ее подготовка уже идет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Польша Кароль Навроцкий
Новости
В Киеве выпал первый снег: как выглядит заснеженная столица
В Киеве выпал первый снег: как выглядит заснеженная столица
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе