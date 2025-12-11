Украина не получит польские МиГ-29? Навроцкий сделал странное заявление о самолетах
Президент Польши Кароль Навроцкий узнал о возможной передаче Украине истребителей МиГ-29 из СМИ, а не от чиновников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание Wirtualna Polska.
"Видимо, произошло какое-то недоразумение. Я не имел такой информации", - удивленно сказал Навроцкий.
По его словам, хотя он находится в постоянном контакте с премьер-министром Дональдом Туском и министром обороны Владиславом Косиняком-Камишем, в этом питании "вероятно произошло недоразумение".
Президент отметил, что в ближайшее время власти "прояснят ситуацию и придут к общему решению".
Польша уже передавала Украине МиГ-29 в предыдущие годы, став одной из первых стран, принявших такие решения после начала полномасштабной войны РФ против Украины.
Вопрос оборонной поддержки Киева остается ключевым в польско-украинских отношениях, но часто сопровождается внутренними дискуссиями между правительством и президентской канцелярией.
Новое правительство Туска регулярно подчеркивает необходимость укрепления обороноспособности Украины. В то же время президент Навроцкий неоднократно заявлял, что решение о передаче оружия должны приниматься "прозрачно и в координации между ветвями власти".
Напомним, Генштаб ВС Польши подтвердил, что Варшава ведет переговоры с Киевом о передаче Украине истребителей МиГ-29. В ответ Польша рассчитывает получить доступ к отдельным украинским технологиям в сфере БПЛА и ракетного оружия.
В то же время Украина работает над другими каналами поставки авиации.
Киев планирует приобрести около сотни французских истребителей Rafale от компании Dassault Aviation.
Мы писали, что Стокгольм и Киев согласовали масштабную оборонную сделку. Швеция готова поставить 120-150 современных истребителей Saab JAS 39 Gripen E в течение следующих 15 лет.
Все эти программы - долгосрочные решения, рассчитанные на будущее перевооружение украинских Воздушных сил.