Польша подала в розыск Интерпола двух украинцев, подозреваемых в диверсии

Польша подала запросы на "красные" ордера на арест Интерпола в отношении двух граждан Украины, которых следствие считает исполнителями диверсий на польской железной дороге по заказу России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

Отмечается, что в случае удовлетворения обращения это сделает возможным их международный розыск.

Как сообщается, польские органы подали обращение в Интерпол о выдаче "красных" ордеров в отношении граждан Украины Евгения Иванова и Александра Кононова.

Диверсия на железной дороге в Польше

Напомним, в середине ноября в Польше обнаружили поврежденный участок железнодорожного пути на ключевом маршруте к границе с Украиной.

Машинист заметил дефект возле станции PKP Mika в районе Жичина, что в Гарволинском уезде Мазовецкого воеводства. Как выяснилось, пути были повреждены из-за взрыва.

По словам министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, польские военные дополнительно проверят еще около 120 км железнодорожных путей, ведущих к украинской границе.

Отмечается, что российские спецслужбы причастны к организации взрывов на польской железной дороге, через которую транспортировалась помощь от союзников в Украину.

18 ноября польские правоохранительные органы установили лиц, причастных к актам диверсии на железной дороге. Ими оказались два гражданина Украины, завербованные российскими шпионами в Европе - Евгений Иванов и Александр Кононов.

Обоим удалось сбежать в Беларусь, поэтому окружной суд в Варшаве выдал ордера на их арест.