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Польша подняла авиацию из-за ракетной атаки по Украине

Фото: Польша подняла авиацию из-за ракетной атаки по Украине (wikipedia.org)
Автор: Владислав Прийменко

Польские военные сообщили об взлете авиации из-за ракетной атаки по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Оперативного командования Польши в соцсети Twitter.

"Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по объектам, расположенным на территории Украины. Все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши запущены", - сообщили военные.

По сообщениям военных, это может привести к повышению уровня шума.

"Обратите внимание, что польские и союзные самолеты летают в воздушном пространстве Польши, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны", - сообщили в коммандовании.

Это уже не первое поднятие авиации в Польше. Самолеты взлетали 21 марта во время российского ракетного удара по территории Украины

Ракетная атака российских войск по Украине

Ночью 29 марта российские войска запустили крылатые ракеты и "Кинжалы" по территории Украины. По всей стране объявлена воздушная тревога.

Ранее мы сообщали об работе ПВО во Львовской области. В воздушном пространстве зафиксированы беспилотники.

Также взрывы были в Хмельницкой области. Воздушные Силы сообщили об угрозе дронов.

Ночью 29 марта россияне атаковали Каменский район Днепропетровской области. В результате есть раненый.

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ПольшаВойна в УкраинеВоздушная тревогаРакетная атака